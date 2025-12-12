Keliaujančioje prakartėlėje – Jeruzalės motyvai

Aida Raimonda Pečeliūnienė sukūrė jau ketvirtą prakartėlę. Ankstesniais metais jos kūriniai puošė Švėkšną, Nidą, Klaipėdą. Šiemet autorė sukūrė kilnojamąją prakartėlę, kurioje – Jeruzalės motyvai.
„Jeruzalė – miestas, kurio akmenys prisimena daugiau, nei surašė visi pasaulio metraštininkai. Miestas, alsuojantis tikėjimu ir įtampa. Čia kiekvienas slenkstis byloja šimtmečius, o kiekviena gatvelė tarsi gija jungia praeitį ir dabartį. Ant kalvų iškilęs miestas gimė prieš 4 tūkst. metų ir liko švyturiu, dėl kurio egzistavimo ginčijosi ir vis dar ginčijasi ištisos tautos ir imperijos. Ji – gyvas rankraštis, kurio puslapiai vis dar rašomi. Rytuose skamba minaretų kvietimai, vakaruose – sinagogų giesmės, o skersgatviuose aidinčios krikščionių varpų melodijos susipina į vieną ilgaamžį chorą. Jeruzalė nėra vien miestas. Ji – pažadas, troškimas ir prisiminimas. Vietovė, kurioje žmonės visais laikais ieškojo ne tik žemės, bet ir dangaus“, – prakartėlę pristatė jos autorė.
Prakartėlė keliauja po įvairias Lietuvos vietas. Kalėdine nuotaika užsikrėsti galėjo ir kauniečiai.
„Šią prakartėlę autorė pavadino „Kalėdų šaukliais“. Jeruzalėje gimė Kristus, todėl prakartėlėje – istoriniai motyvai. Autorė labai daug skaitė istorijų, domėjosi ir į kūrinį įdėjo labai daug rankų darbo. Kiekvienas veidas ar rankytė, kita dekoracija padaryti iš porceliano, kiekvienas drabužis pasiūtas individualiai. Labai norisi tai parodyti Lietuvos žmonėms. Pats mačiau, kaip džiaugiasi, ypač vaikai, matydami šią prakartėlę, tad svarbu tą emociją perteikti ir kitiems“, – kalbėjo Kauno miesto tarybos, klubo LIONS narys Kazimieras Rimeikis.
Kaune prakartėlė džiugino prie Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros, toliau keliaus į Nidą, Vilnių. Kūrinys jau spėjo apsilankyti Alytuje ir dar keliose šalies vietose. Keliaujanti prakartėlė – LIONS klubo iniciatyva, kuria siekiama suteikti prasmės laukiant Kalėdų ir pradžiuginti žmones, kad jų dienos būtų šviesesnės.
Naujausi komentarai