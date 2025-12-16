Kauno taryba baigė metų darbus: kitas posėdis – po dviejų mėnesių

Nors miestas jau ne vieną savaitę pasipuošęs kalėdiniais akcentais, tačiau Kauno miesto savivaldybėje ryškiai matomos šventinės nuotaikos nėra. Didžioji salė, kurioje posėdžiauja miesto taryba, nepuošta, centrinis vestibiulis, kuriame ankstesniais metais stovėdavo eglė, – vis dar remontuojamas, tad šiemet ir čia nėra jokio kalėdinio akcento.
Nepaisant to, kad savivaldybės vidaus erdvės nepapuoštos, tačiau politikų nuotaikos – šventinės. Užbaigus paskutinį metų posėdį, Kauno taryba galės lengviau atsipūsti.
Į posėdžius politikai sugrįš tik kitų metų vasario 24 d. Tada planuojama svarstyti ir pagrindinį Kauno projektą – 2026 m. biudžetą.
Gruodžio mėnesio posėdyje taryba pritarė padidinti viešojo transporto bilietų kainas, kai jie įsigyjami iš vairuotojo. Tačiau miesto politikai pratęsė galimybę nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams Kauno autobusais ir troleibusais kitąmet važiuoti už simbolinę kainą. Taip pat apsvarstyta gausa klausimų, susijusių su nekilnojamojo turto nuoma, pardavimais. Be to, šiek tiek pakoreguotas šiųmetis biudžetas, tai padaryta įvertinus surenkamus mokesčius bei gautus asignavimus.
Baigdami posėdį politikai vieni kitiems linkėjo gražių švenčių ir darbingų kitų metų.
