Brangsta viena viešojo transporto bilieto rūšis, įvedamos naujovės ir važiuojantiems „zuikiu“

Keičiasi kainos
Paskutinį kartą miesto autobusų ir troleibusų bilietų kainos keistos 2017 metais. Dabar taryba pritarė didinti vienos rūšies bilieto kainą – ji didės tiems, kas bilietą perka iš vairuotojo. Mokant „Žiogo“ programėle ar e. bilietu – kaina nesikeis.
Pagal naujus tarifus, kelionė Kauno viešuoju transportu kainuos 0,7 euro, tačiau įsigyjant iš vairuotojo bilietas kainuos 1,5 euro. Iki šiol kainavo 1 eurą.
„Keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusais ir troleibusais Kauno mieste tarifai nekinta jau 8,5 metų. Toks sprendimo projektas siūlomas siekiant padengti atsiradusioms papildomoms išlaidoms viešojo transporto bilietų kompensacijoms už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, vežimą vežėjams mokėti, dėl nuo 2025 m. balandžio 1 d. įsigaliojusiame LR transporto lengvatų įstatyme numatyto lengvatos dydžio pakeitimo iš 50proc. į 80 proc. aukštųjų mokyklų studentams, bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams ir kitiems Įstatyme numatytiems asmenims, įsigyjant vienkartinį važiavimo bilietą vykti viešuoju keleiviniu transportu vietinio (miesto ar priemiestinio) susisiekimo maršrutais. Taip pat dėl lengvatinio PVM tarifo didėjimo nuo 2026 m. sausio 1 d., bei siekiant mažinti vairuotojų naštą parduodant bilietus keleiviams, mažinti viešojo transporto stovėjimo laiką stotelėse, didinti viešojo transporto greitį, užtikrinti kokybiškesnių paslaugų teikimą“, – kodėl reikia kelti bilieto kainą, aiškino projekto rengėjai.
Aiškinamajame rašte dėstoma, kad padidinus bilietų parduodamų autobusuose ir troleibusuose kainą, tikėtina, kad jų pardavimai pas vairuotoją sumažės ir tai leis užtikrinti kokybiškesnės paslaugos teikimą.
„Keleiviai vienkartinius elektroninius bilietus, suteikiančius teisę persėsti į kitą autobusą ar troleibusą per nustatytą laiką nuo bilieto pažymėjimo momento, galės įsigyti kaip ir anksčiau, elektroninio bilieto kortele ar mobilia „Žiogas“ programėle, kurių tarifai nedidinami. Kauno miesto viešajame transporte tik apie 16 proc. vienkartinių bilietų įsigyjama iš vairuotojo“, – apie tai, kad pokyčiai palies tik gan mažą keleivių dalį, nurodė miesto atstovai.
Didesnis bilieto tarifas bus taikomas ir tiems, kurie už kelionę sumoka banko kortele. Primename, kad banko kortele už bilietą galima atsiskaityti perkant bilietą ne iš vairuotojo, o prilietus kortelę ar išmanųjį įrenginį prie bilietų žymėjimo komposterio.
Lengvatos galios ir toliau
Lengvatinis bilietas kainuos 0,75 euro centus (50 proc. nuolaida) arba 0,3 euro (80 proc. nuolaida). Opozicija siūlė įvesti kitokią kainodarą, kad vairuotojui nereikėtų atiduoti 5 centų grąžos, jei keleivis įsigis lengvatinį bilietą, tačiau šiam siūlymui nepritarta ir palikta tokia kaina, kuri numatyta sprendimo projekte.
„Yra galimybių atsiskaityti banko kortele, „Žiogo“ programėle. Yra daugiau būdų atsiskaityti, nei daugumoje Lietuvos miestų. Iš vairuotojo nuperkama iki 20 proc. bilietų, tai nėra daug, tad tikrai neverta diskutuoti, ar bus patogu atiduoti grąžą“, – replikavo vicemeras Andrius Palionis.
Brangesnis bilietas galios ir tais atvejais, kai keleiviai vešis didelį krovinį. Už jį vairuotojui taip pat reikės sumokėti 1,5 euro.
Naujas bilietas „zuikiams“
Ar keleiviai susimokėjo už važiavimą miesto autobusais ir troleibusais, tikrins ne samdytos apsaugos bendrovės, o biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ darbuotojai. Siekiant mažinti biurokratiją dėl baudų administravimo, „zuikiams“ bus sudaroma galimybė vietoje įsigyti kontrolės bilietą, kurio kainą – 8 eurai.
„Sprendimo projekte taip pat siūlyta įvesti naują bilieto rūšį – vienkartinį bilietą, įsigyjamą tik kontrolės metu iš kontrolieriaus, jei kontrolės metu keleivis neturėjo ir nepateikė tinkamai (iki kontrolės vykdymo pradžios) pažymėto (aktyvuoto) el. vienkartinio, el. terminuoto, iš vairuotojo įsigyto popierinio bilieto ar specialiojo renginių bilieto, kurio kaina bus 8 eurai. Šis bilietas vadinsis kontrolės bilietu. Šis vienkartinis bilietas galės būti įsigyjamas tik kontrolės metu iš kontrolieriaus, atsiskaitoma tik negrynaisiais pinigais. Bilietas atspausdinamas kontrolieriaus naudojamu terminalu ir galios 1 valandą iki reiso, kuriame jis parduotas, pabaigos“, – kaip veiks nauja bilietų rūšis, aiškino projekto rengėjai.
Nurodoma, kad atsiradus kontrolės bilietui, bus suteikta galimybė viešojo transporto keleiviams, kontrolės metu neturintiems bilieto (pamiršusiems pasiimti, pažymėti ar jį aktyvuoti) arba turintiems netinkamą bilietą (neturint lengvatą patvirtinančio dokumento), įsigyti kontrolės bilietą ir taip išvengti ilgų ir didelių administracinių resursų reikalaujančių pažeidimą įforminančių procedūrų.
Už viešojo transporto bilietų tarifų pokyčius balsavo 25 Kauno tarybos nariai, 15 – susilaikė.
Naujausi komentarai