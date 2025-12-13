Iš Kauno skridusiame lėktuve – įnirtinga akistata: vyras nuplėšė kitam marškinius

Keleivis, skridęs reisu „FR2972“, pasakojo, kad ginčas kilo įpusėjus kelionei. Grumtynių metu vienas asmuo esą „nuplėšė kitam marškinius“.
Laimei, skrydžio palydovai sureagavo greitai ir sėkmingai sustabdė konfliktą. Nepaisant to, jie paprašė policijos pastiprinimo prieš nusileisdami Dubline apie 12.30 val.
„Mus maždaug 20 minučių laikė ant kilimo ir tūpimo tako, kol lėktuve pasirodė pareigūnai ir oro uosto policija. Du incidente dalyvavę vyrai buvo išvaryti“, – sakė konflikto liudininkas.
Anot „Irish Mirror“, „Ryanair“ taip pat patvirtino, kad šie keleiviai buvo išlaipinti.
„Šio skrydžio iš Kauno į Dubliną (gruodžio 11 d.) įgula iš anksto iškvietė policiją po to, kai lėktuve keleivių grupė ėmė kelti pavojų“, – teigė oro linijų bendrovė ir pridūrė, kad „Ryanair“ laikosi griežtos nulinės tolerancijos politikos keleivių netinkamo elgesio atžvilgiu.
Pasak pareigūnų, dėl šio incidento asmenys sulaikyti nebuvo.
