Naujas akcentas „Matyk-klausyk“ – skulptoriaus odė tiesai

Prie Kauno viešosios bibliotekos pastatyta nauja granitinė skulptūra „Matyk-klausyk“, sukurta skulptoriaus Algimanto Šlapiko. Kūrinys simbolizuoja regos ir klausos sąveiką – dvi pagrindines jusles, per kurias žmogus pažįsta aplinką ir priima informaciją.
Menininkas šiuo kūriniu kviečia visuomenę atsakingai vertinti informacijos patikimumą, pabrėždamas, kad tiesa atsiskleidžia tik tuomet, kai ji pagrįsta keliais šaltiniais. Pasak autoriaus, akys ir ausys suteikia daugiausiai informacijos apie mus supančią aplinką. Skulptūra primena, kad šiandien, kai informacijos srautas didžiulis, tiesa tampa vis didesne vertybe.
Vieta kūriniui taip pat pasirinkta neatsitiktinai – bibliotekos pastatas savyje talpina žinių ir išminties sankaupą, o skulptūra – priemones jas įsisavinti ir suprasti.
Balto „Kuru grey“ granito paviršius simbolizuoja šviesą ir tiesą, o kontrastas su raudonų plytų bibliotekos fasadu kuria darnų žinių, kultūros ir estetikos dialogą. Šešių metrų ilgio skulptūra įrengta šalia pėsčiųjų ir dviračių tako, vedančio į pagrindinį bibliotekos įėjimą.
Naujoji skulptūra finansuota per Kauno miesto programą „Kauno akcentai“, jai skiriant 22 tūkst. eurų. Lėšos skirtos skulptūros projektavimui, gamybai, transportavimui bei montavimo darbams.
Skulptūros autorius A. Šlapikas – žinomas kaunietis menininkas, kurio darbai puošia ne vieną Kauno viešąją erdvę: Neries krantinės parke įsikūrę „Debesų konteineriai“ ir „Urbanizacija“, Žaliakalnyje – „Pinigų kalnas“ bei „Homo faber – žmogus kalvis“, ties keliu į Nemuno ir Neries santaką stovi „Bagažo“ skulptūra.
