Kauno rajone pradedama statyti „Leopard“ tankų surinkimo ir remonto gamykla

13 tūkst. kv. m ploto gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi „Leopard 2A8“ tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika.
Kauno rajone, Karmėlavoje, vyksiančiame statybų pradžios renginyje dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, „Rheinmetall Landsysteme“ atstovai ir kiti kviestiniai svečiai.
Kaip rašė BNS, liepą pranešta, kad gamyklą Vokietijos gynybos pramonės įmonių „KNDS Deutschland“ ir „Rheinmetall Landsysteme“ valdomos įmonės „Lithuania Defense Services“ užsakymu Kauno LEZ statys bendrovė „YIT Lietuva“, statybų vertė 29 mln. eurų.
„YIT Lietuva“ atsakinga už gamyklos projektavimą ir statybą. Statybos darbus planuojama baigti 2027 metų lapkritį. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 metų pabaigoje.
Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų – apie 70 gamybos specialistams ir apie 30 administracijos darbuotojams. Teritorijoje taip pat bus įrengta daugiau kaip 120 automobilių stovėjimo vietų.
Už gamyklos statybų valdymą ir priežiūrą atsakinga inžinerijos ir architektūros įmonė „Sweco Lietuva“.
BNS pernai gruodį skelbė, kad „Lithuania Defense Services“ į gamyklą planuoja investuoti apie 50 mln. eurų.
Naujausi komentarai