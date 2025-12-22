Kauno rajone išsiplėtė laimingų vietų žemėlapis

Kūrybingiausia idėjų autorė
Juokas ir džiaugsmo šūkiai lapkričio 24 d. skambėjo Valeravoje. Šiame Vandžiogalos seniūnijos kaime vaikams ir paaugliams perduota Vaikų ir jaunimo laisvalaikio erdvė. Projekto autorė Ingrida Rockinienė norėjo sukurti saugią ir patrauklią erdvę šių amžiaus grupių gyventojams, ir jai tai puikiai pavyko. Už 25 tūkst. eurų įrengtas žaidimų kompleksas, pritaikytas 6–12 metų vaikams.
„Erdvė dar bus papildyta lauko stalo teniso stalu, kuris skatins fizinį aktyvumą ir bendravimą gryname ore. Projektas prisidės prie vaikų ir jaunimo laisvalaikio kokybės gerinimo ir bendruomeniškumo stiprinimo. Ši iniciatyva suteiks galimybę jauniesiems bendruomenės nariams aktyviai, saugiai ir turiningai leisti laiką lauke“, – sakė Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Asta Tamonienė.
„I. Rockinienė – aktyvi bendruomenės narė, pateikusi Dalyvaujamojo biudžeto priemonei net keturias idėjas. Jau džiaugiamės Vandžiogalos sūpynių skveru, kuriame ne tik įrengtos sūpynės, bet ir fontanai tvenkinyje, skveras apželdintas. Žavesio miesteliui suteikia „Svajonių fontanas“, neatpažįstamai pasikeitė ir Vandžiogalos laisvalaikio skveras – įrengta aikštelė su išmaniaisiais suoliukais, betoniniais teniso ir futbolo stalais. Visų keturių idėjų bendra vertė – beveik 200 tūkst. eurų“, – pabrėžė Vandžiogalos seniūnas Jurgis Bukauskas.
Atidarymų maratonas
Pirmoji atidarymo šventė gegužės 16 d. šurmuliavo Raudondvaryje. Renginio metu visuomenei pristatyta sėkmingai įgyvendinta Kauno rajono savivaldybės lėšomis finansuota Dalyvaujamojo biudžeto priemonės iniciatyva „Geriausia vieta vaikystei – Raudondvaris!“, kurią 2024 m. pasiūlė ir puoselėjo Raudondvariečių bendruomenės pirmininkė Aušra Lukošienė. Vietos gyventojai atidarymo kantriai laukė daugiau nei metus – didelėms idėjoms privalu parengti techninę projekto dokumentaciją, atlikti darbus ir atiduoti objektą saugiai pramogauti vaikams.
Ši idėja pelnė daugiausia simpatijų – net 1 432 gyventojų balsų. Tai – didžiausias palaikymo skaičius per visą penkerių metų Dalyvaujamojo biudžeto istoriją.
Naujoji aikštelė – saugi, spalvinga ir patraukli erdvė vaikams. Joje įrengti batutai, sūpynės, tinklo piramidė, spyruokliukai, tunelis, sūpynė-karuselė, namukų miestelis su čiuožyklomis ir saugi guminė danga. Ši vieta ne tik skatina vaikų fizinį aktyvumą, bet ir tampa erdve bendrauti, draugauti ir kūrybingai leisti laisvalaikį gryname ore.
„Raudondvaris įgijo dar vieną gyvybingą traukos tašką, kuris gimė gyventojų iniciatyva ir bendruomeniškai susitelkus. Džiugu, kad šalia naujos žaidimų aikštelės įrengta ir kita, 2022 m. Dalyvaujamojo biudžeto lėšomis įgyvendinta iniciatyva, – gyventojos pasiūlyta idėja „Vieta, patepa medumi. Riedlenčių parkas – Raudondvaris!“. Abi erdvės kartu sukuria jaunajai kartai patrauklią ir aktyvų laisvalaikį skatinančią aplinką“, – džiaugėsi A. Tamonienė.
„Lobių salą“ galima vadinti dovana neveroniškiams Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga. Vaikų žaidimų aikštelės idėją, surinkusią 1 179 balsus, 2024 m. inicijavo vietinės mamos: Lina Tamkevičienė, Elaida Mogilienė ir Akvilė Bubulienė.
„Lobių sala“ – ne tik žaidimų aikštelė, bet ir vieta, kurioje vaikai gali laisvai judėti, tyrinėti, žaisti, kurti draugystes. Kiekvienas įrenginys čia apgalvotas taip, kad skatintų smalsumą, kūrybingumą ir bendravimą.
Dalyvaujamojo biudžeto modelis efektyvus, nes sprendimus priima žmonės, o tai – demokratinės savivaldos pagrindas.
Dėmesys fiziniam aktyvumui
Rita Jolanta Žilėnienė, aktyvi gyventoja, bendruomenės „Kampiškiai“ pirmininkė, viename projekte sujungė du poreikius. Įgyvendinant idėją, buvo išplėsta esama vaikų žaidimų erdvė, įrengtas naujas žaidimų įrenginys ir penki profesionalūs kintamojo svorio lauko treniruokliai. Jie nuo lapkričio 12 d. tiek mėgėjams, tiek pažengusiems sportininkams suteikia galimybę sportuoti gryname ore. Projektas „Aktyvūs Alšėnai“ – žingsnis link sveikesnės ir aktyvesnės gyvenvietės.
Baigiantis rugpjūčiui Mastaičiuose atsirado padėlio aikštelė: kgyventojai balsų dauguma nusprendė, kad erdvė greta daugiabučių turi būti skirta sportui. Idėjos projektą parengė Vilma Snapkauskienė, jis sulaukė net 1 224 balsų.
Projekto vertė – 75 tūkst. eurų. Savivaldybė papildomai dar skyrė lėšų prieigoms sutvarkyti – nutiesti takai prisidės prie kasdienio patogumo ir sukurs jaukesnę aplinką.
Neveronyse šiuo metu intensyviai vyksta darbai, juos ketinama pabaigti dar šiais metais. Čia kuriamas Sporto ir aktyvaus laisvalaikio parkas. 2024 m. pateiktos idėjos, kurios vertė 150 tūkst. eurų, autorius – Laimonas Teresa, aktyvus gyventojas, „Neveronių bendruomenės centro“ pirmininkas.
Parke bus riedlenčių ir riedutininkų aikštelė, gimnastikos kompleksas ir sunkiosios atletikos aikštelė su dešimt kintamojo svorio treniruoklių. Ši erdvė skatins įvairaus amžiaus gyventojus aktyviai leisti laiką, sportuoti ir stiprinti fizinę sveikatą. Neabejojama, kad erdvė taps svarbiu bendruomenės traukos centru, skatinančiu sveiką gyvenseną ir socialinį bendravimą.
Keturias užbaigs kitąmet
A. Tamonienė apibendrino: iš viso 2025 m., atidavę daugiau nei 16 tūkst. balsų, Kauno rajono gyventojai balsuodami išrinko šešias idėjas. Be jau minėtų užbaigtų dviejų idėjų Mastaičiuose ir Valeravoje, šiuo metu įgyvendinamos ir kitąmet bus realizuotos dar keturios iniciatyvos.
Dar viena erdvė jauniesiems Kauno rajono gyventojams bus įrengta Dievogalos kaime. Jonučiuose mėgstantiems sportuoti atsiras treniruoklių sporto salė po atviru dangumi.
Taip pat rengiama dokumentacija ir bus įgyvendintos dvi išskirtinės idėjos Raudondvaryje ir Domeikavoje. Raudondvaryje bus sutvarkyta ir įveiklinta erdvė prie tvenkinio, o Domeikavoje įrengtas unikalus menininkų kuriamas muzikinis parkas.
2025 m., atidavę daugiau nei 16 tūkst. balsų, Kauno rajono gyventojai balsuodami išrinko šešias idėjas.
Penkerių metų rezultatai
Dalyvaujamasis biudžetas – demokratinis įrankis, leidžiantis gyventojams paprastomis formomis ir natūraliai įsitraukti į vietos reikalų sprendimą. Priemonė Kauno rajone veikia jau penkerius metus: žmonės patys balsuodami nusprendžia, ko labiausiai reikia vietovei, kurioje jie yra įsikūrę
Pasak Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjos, nuo 2021 m. Dalyvaujamojo biudžeto priemonei pateikta 114 idėjų. Gyventojai balsuodami išrinko 23 idėjas vienuolikoje seniūnijų. Šias metais įgyvendinta aštuoniolika idėjų.
Šiuo metu lyderė yra Vandžiogalos seniūnija, kurioje džiaugiamasi net keturiomis realizuotomis idėjomis. Antra–ketvirta vietomis aktyviausių sąraše dalijasi Alšėnų, Domeikavos ir Raudondvario seniūnijos, jose įgyvendinta po tris idėjas. Garliavos apylinkių, Kulautuvos ir Neveronių seniūnijose įgyvendinta po dvi, o Babtų, Čekiškės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijose – po vieną.
Bendra laimėjusių idėjų vertė – beveik 1,5 mln. eurų, o savivaldybė jas įgyvendina ir finansuoja 100 proc.
„Dalyvaujamasis biudžetas – išskirtinė savivaldybės finansuojama priemonė, skirta Kauno rajono gyventojų įsitraukimui į sprendimų priėmimą. Gyventojai kviečiami teikti idėjas, kaip sutvarkyti viešąsias erdves, o vėliau patys balsuoja ir išrenka labiausiai jiems patikusias. Dalyvaujamojo biudžeto modelis efektyvus, nes sprendimus priima žmonės, o tai – demokratinės savivaldos pagrindas. Mums pasisekė, nes Kauno rajono bendruomenės ir gyventojai labai aktyvūs ir kūrybingi“, – pabrėžė Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys.
Savivaldybės skirtų lėšų dinamika:
2021 m. – 50 tūkst. eurų;
2022 m. – 100 tūkst. eurų;
2023 m – 350 tūkst. eurų;
2024 m. – 500 tūkst. eurų;
2025 m. – 500 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai