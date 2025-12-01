Kauno rajonas žiemos egzaminui pasirengęs

Kelių tinklas – didžiulis
Pasirūpinti 1 740 km vietinės reikšmės kelių – Kauno rajono savivaldybės seniūnijų atsakomybė, joms tenka organizuoti tvarkymo darbus. Iškritus didesniam kiekiui sniego ar susiformavus plikledžiui, prioritetas teikiamas keliams ir gatvėms, vedantiems į vaikų darželius, mokyklas, socialinės paskirties, gydymo ir sveikatos priežiūros įstaigas, pagrindinėms arterijoms, kuriomis gyventojai galėtų pasiekti jau ne Kauno rajono savivaldybės, o regioninius, krašto ir magistralinius kelius.
Kauno rajone nemažai regioninių ir krašto kelių eina per miestelius, todėl, nesulaukus juos prižiūrinčių įmonių dėmesio, pasirūpinama ir jų valymu.
Ilgametė patirtis leidžia iššūkius suvaldyti iš karto, nes seniūnai su rangovais jau turi sutartis. Stengiamasi, kad tie, kurie valo sniegą, būtų vietiniai ir turėtų reikiamą techniką: greiderius ir traktorius. Vietos ūkininkai ir įmonės, kurios kelius ir gatves valo ne vienus metus, puikiai pažįsta savo teritoriją ir pirmiausia važiuoja ten, kur labiausiai reikia, o kadangi gyvena šalia, tai padaro išties greitai. Kadangi viešųjų pirkimų įstatymas leidžia, dažniausiai sudaromos ilgalaikės sutartys, kad šioms procedūroms nereikėtų gaišti laiko kasmet.
Problemiškiausios vietos
Žiemą, kai susidaro plikledis, problemiškiausia Kauno rajono vieta tampa Raudondvario kalnas: sunkiasvorė technika neįveikia įkalnės, ne mažiau sudėtinga nusileisti ir nuokalne. Tai valstybinės reikšmės kelias, už jo priežiūrą yra atsakinga bendrovė „Via Lietuva“.
„Problemiškiausios vietos Samylų seniūnijoje – valstybinės reikšmės keliai, ypač kelias, vedantis nuo miesto iki pat Žiegždrių ligoninės, kuriuo vyksta didelis gyventojų srautas, taip pat važiuoja viešasis transportas“, – sakė Samylų seniūnė Jolita Andrulytė. Kadangi „Via Lietuva“ valo kelius prioriteto tvarka, esant snygiui ar plikledžiui vairuotojams dažnai tenka prisitaikyti prie esamų sąlygų.
Su ta pačia problema susiduriama ir Čekiškės seniūnijoje. „Didžiausių iššūkių kyla keliuose Čekiškė–Činkiškiai ir Vilkija–Liučiūnai per Pagirius. Šie keliai priklauso bendrovei „Via Lietuva“. Jie dažnai valomi vėlai, o gyventojai šiais maršrutais pradeda važiuoti anksti ryte, todėl susiformuoja sudėtingos eismo sąlygos ir vietos žmonėms kyla nepatogumų“, – tvirtino Čekiškės seniūnijos specialistė Edita Astrauskienė.
O štai Taurakiemio seniūnijai pasisekė. Jos teritorijoje driekiasi valstybinės reikšmės keliai Vainatrakis–Margininkai, Vaišvydava–Piliuona–Pakuonis–Pabališkiai, „Margininkai–Piliuona, Piliuona–Tursonas–Arlaviškės, priklausantys bendrovei „Via Lietuva“. „Jų priežiūra rūpinasi šios bendrovės Pietų regiono padalinys. Keliai labai prižiūrimi, sniegas nuvalomas laiku, laiku pabarstoma, nes šiais keliais važiuoja keleivinis transportas, mokykliniai autobusai. Seniūnija dėl to labai dėkinga“, – teigė Taurakiemio seniūnė Danutė Glinskienė.
Panašiai kalbėjo ir Lapių seniūnė Gita Kaminskienė. Čia bendrovei „Via Lietuva“ priklauso šie keliai ar jų ruožai: Medžiotojų, Šaltinio (Didžiųjų Lapių k.), Kalno (Ginėnų k.), Barsūniškio (Lapių ir Šatijų k.) gatvės ir kelias Lapės–Boniškiai–Puikoniai. Jais taip pat rūpinasi Pietų regiono padalinys. „Keliai prižiūrimi, barstomi. Esant bent kokiems nesklandumams, visuomet reaguojama, skubama į pagalbą“, – patikino G. Kaminskienė.
Ne tik įkalnės ir nuokalnės
Kalbant apie Kauno rajono savivaldybei priklausančius kelius, sudėtingiausia tinkamą jų priežiūrą užtikrinti Domeikavoje ir Užliedžiuose, kur gyventojų tankis – didžiulis, gatvelės – siauros, nemažai jų – privačios. Siaurose 5 ar 6 m gatvelėse, ypač kai nėra kitų parkavimo vietų ir automobiliai paliekami gatvėje, sunku nuvalyti sniegą, o privačiose to daryti ir leisti savivaldybės pinigus iš viso negalima.
Pasak seniūno pavaduotojos Agnės Mozerienės, problemiškų ruožų esama ir Karmėlavoje: Tylos (kelias į kapines), Vieškelio, Pušyno gatvės yra su nuokalnėmis. Tokios pat sudėtingos Pakalnės, Užtvankos ir Aušros gatvės Ramučiuose.
Darbuotojai pasiruošę sutikti artėjančias pūgas ir šaltį.
Problemiškiausia vieta Taurakiemio seniūnijoje – nuokalnė Piliuonoje. Apačioje pastatyti gyvenamųjų namų kvartalai, važiuoja žvejai, nes įrengtas slipas valtims nuleisti į vandenį. Kad būtų mažiau problemų, seniūnijos darbuotojai šalia kelio į nuokalnę pastato smėlio dėžes, taip pat smėlio dėžių yra bažnyčių šventoriuose – maldininkų saugumui užtikrinti aplinkos priežiūros darbuotojai nubarsto takus.
Lapių seniūnijos galvos skausmas – Merkio gatvės įkalnė, kuria važiuoja visuomeninis transportas. „Tai ypač jautri vieta, kadangi Merkio gatvė įsilieja į pagrindinį pro Lapių seniūniją einantį krašto kelią (Medžiotojų gatvė), kur eismas yra ypač intensyvus. Taip pat – Lapyno gatvė įkalnė Lepšiškių kaime, kuria važiuoja mokyklinis autobusiukas. Šąlant, esant sudėtingoms eismo sąlygoms, seniūnijos darbuotojai įkalnes pradeda barstyti nuo 4 val. ryto. Kasmet šalia kelių išpilame krūvas smėlio, kad iš padėties suktis galėtų ir patys vairuotojai“, – vardijo G. Kaminskienė.
Lapių seniūnijoje yra net 38 sodų bendrijos, sodininkams tenka nemenkas iššūkis nusivalyti kelius, pasibarstyti įkalnes, nes kelius prižiūrėti privalo pačios sodų bendrijos, tačiau esant labai sudėtingoms eismo sąlygoms seniūnija, seniūnės žodžiais, taip pat yra pasiruošusi padėti, bendradarbiauti.
Zapyškio seniūnijoje dėl stačių nuokalnių ir įkalnių problemų kyla Jadagonių kaime, sodininkų bendrijoje „Baldininkai“, Altoniškių ir Riogliškių kaimuose.
Pasak seniūnės pavaduotojos Renatos Tamulevičienės, Kulautuvoje kasmet daugiausia problemų kelia tam tikros atkarpos, kuriose dėl reljefo, padidėjusio eismo ar pavėsingų vietų sniegas ir ledas laikosi ilgiau. Esant poreikiui, šios vietos valomos ir barstomos prioritetine tvarka.
Šlapių žiemų iššūkiai
„Didžiausia problema – ne sniegas, ne pūgos. Sniegą nuvalyti, kelius pabarstyti mes jau mokame. Su vietos ūkininkais bendradarbiaujame ne vienus metus, jie, prasidėjus stichijai, pagal vėjo kryptį žino, kurioje vietoje gali kilti bėdų, į kurį kelią su savo technika važiuoti pirmiausia. Didesnė problema – šlapios žiemos. Ne visi seniūnijos keliai asfaltuoti, palijus jais pravažiuoti būna neįmanoma ir niekaip su tuo nepakovosi, balų nenugreideriuosi, o skambučių ir pagalbos prašymų sulaukiame jau dabar“, – kalbėjo Batniavos seniūnas Šarūnas Pikelis.
Raudondvario seniūno pavaduotoja Dovilė Kymantienė antrino: „turime kelių ir gatvių su žvyro danga, jose pagrindinės bėdos yra duobės, balos, pažliugimai“.
Turi nemažai technikos
Dažna seniūnija yra apsirūpinusi motorizuotomis priemonėmis tvarkytis žiemą. Ypač turtinga Lapių seniūnija, pasak G. Kaminskienės, įsigijusi traktorių Branson 5025 su sniego stumdymo peiliu, taip pat mažesnį, ISEKI traktorių šaligatviams ar siauresnėms gatvėms bei skverams valyti, smėlio barstytuvą, motorinę sniego šluotą.
„Kelius valome ir barstome smėliu arba druska savo turima technika. Turime traktorių LOVOL su sniego stumdytuvu ir barstytuvu“, – pasakojo Linksmakalnio seniūnas Vaclovas Žvirblis.
Čekiškės seniūnija disponuoja traktoriumi, smėlio ir druskos barstytuvu, sniego stumdymo peiliu. Taurakiemio seniūnija turi traktorių MTZ-50 su sniego stumdymo peiliu, smėlio barstytuvą ir motorinę sniego šluotą.
„Turime traktorių su savikroviu barstytuvu, o šaligatviams valyti – naują, keturiais ratais varomą sodo traktorių STIGA Park 500WX“, – džiaugėsi Vilkijos seniūnas Paulius Amanaitis.
Pasiruošę visi
Vilkijos reljefas gana sudėtingas – stačios nuokalnės, nemažai pėsčiųjų takų su laiptais, kurie reikalauja nuolatinės priežiūros, net ir per pirmuosius pašalimus. Visą Vilkijos teritoriją valome ir barstome savo komandos ir technikos pajėgumais, tik esant dideliam ir ilgam snygiui kviečiame į pagalbą vietos ūkininkus Česlovą Tallat-Kelpšą ir Paulių Alekną. Šiais metais pasirašėme sutartį ir su Komunalinių paslaugų centru (KPC), – pasakojo P. Amanaitis. – Norisi pasidžiaugti ir gyventojais, išskirčiau Algirdą Balsį ir Tomą Miknevičių, kurie savanoriškai pasirūpina sniego valymu savo gatvelėse“.
Vilkijos seniūnijai nemažai smėlio ir druskos mišinio liko nuo praėjusių metų. Papildoma druska taip pat jau atkeliavusi ir paruošta barstyti tiek rankomis, tiek turima technika.
Raudondvario seniūnija taip pat jau apsirūpinusi druskos mišiniu, kuriuo, esant poreikiui, barstys takelius, sankryžas ar problemines vietas: įkalnes, kapinių takelius ir keliukus. Turi ir galiojančią sniego valymo sutartį su vietos ūkininku, kelių ir gatvių barstymo sutartis dar galioja, nes buvo sudaryta 2024 m. pabaigoje.
J. Andrulytė apgailestavo, kas Samylų seniūnija neturi ūkininkų, galinčių pagelbėti valant sniegą. Seniūnija jau susisandėliavus druskos ir smėlio mišinius. Kelių valymo sutartis sudaryta su įmone „Pjovėjai“, jei reikia, padeda ir vietos gyventojas, turintis reikalingą techniką.
„Ežerėlio seniūnija pasirengusi žiemos sezonui, sutartis dėl kelių valymo ir barstymo sudaryta. Belieka tikėtis, kad nebus staigaus snygio savaitgaliais, tuomet labiau nukenčia šaligatvių valymas, o dėl gatvių problemos nėra“, – patikino Ežerėlio seniūnė Vilmantė Macijauskaitė.
Čekiškės seniūnija druska ir žvyru pasirūpino iš anksto – atsargos sukauptos ir prireikus bus nuolat pildomos. Pasak E. Astrauskienės, sutartys sudarytos su ūkininku Stasiu Urlikiu ir bendrove „Arbora LT“, darbai – suplanuoti, paskirti atsakingi darbuotojai, o seniūnijos turima technika paruošta išvykti bet kuriuo paros metu.
„Pagalbos paprastai sulaukiame tada, kai jos paprašome – ūkininkai neatsisako padėti ir geranoriškai prisideda prie žiemos darbų, kai situacija reikalauja papildomų pajėgumų“, – sakė Čekiškės seniūnijos specialistė.
Sutartį su „Arbora LT“ yra sudariusi ir Lapių seniūnija, kuriai priklauso prižiūrėti apie 60 km kelių. „Prižiūrime su sava technika bei seniūnijos darbuotojais, jei sninga gausiai ir nespėjame susitvarkyti, į pagalbą geranoriškai atskuba ūkininkai Edvinas ir Indrė Jankauskai iš Lapių miestelio. Jų turima technika ir ankstyva darbų pradžia leidžia gyventojams laiku pasiekti darbus“, – pasidžiaugė G. Kaminskienė.
Karmėlavos seniūnija yra sudariusi sutartį su „Kauno švara“, o esant didesniam poreikiui turi galimybę užsakyti paslaugą iš vietos gyventojų. Druskos ir žvyro mišinys jau supilstytas į dėžes, jos išdėliotos gatvėse.
„Babtų seniūnija blogoms oro sąlygoms pasirengusi. Turime pakankamai druskos ir smėlio atsargų keliams barstyti, įkalnėse sustatyti smėlio mišiniu užpildyti konteineriai, sudarytos sniego valymo sutartys“, – vardijo seniūno pavaduotoja Aida Ragelienė.
Nors priklauso prižiūrėti apie 65 km kelių, Taurakiemio seniūnija nėra sudariusi sutarčių dėl kelių priežiūros. Kai seniūnija nesuspėja, į pagalbą Margininkų kaime geranoriškai atskuba ūkininkas Audrius Banionis, Piliuonoje – Vingaudas Dambrauskas ir Kazimieras Martovičius, Viršužiglio ir Arlaviškių kaimuose – seniūnaitis Gintautas Simanaitis.
Zapyškio seniūnija, pasak laikinai einančios seniūnės pareigas Daivos Eidukynienės, sutartis keliams valyti ir barstyti yra sudariusi su bendrove „Industrikonas“, visada geranoriškai padeda ūkininkai Laimas Šileika ir Kęstutis Andriejūnas. „Jau esame pasirūpinę druskos ir žvyro mišiniais, jie išvežioti į pakelėse esančias dėžes, turime atsargų sandėlyje“, – tvirtino D. Eidukynienė.
Kulautuvos seniūnija taip pat yra įvertinusi problemines vietas ir numačiusi priemones sklandžiam eismui ir gyventojų saugumui užtikrinti, turi sutartį su „Arbora LT“ dėl sniego valymo ir druskos barstymo darbų. „Taip pat turime bendruomenės traktorių, tad galime pasirūpinti probleminėmis vietomis ir, esant ekstremalioms situacijoms, darbus atlikti savo jėgomis. Šiuo metu seniūnija yra pajėgi užtikrinti kelių priežiūrą savomis bei rangovo priemonėmis, todėl papildomos pagalbos iš ūkininkų ar vietos verslininkų neprašome. Jei ateityje prireiktų, įvertinsime situaciją ir kreipsimės, tačiau šiuo metu poreikio nėra“, – sakė R. Tamulevičienė.
Seniūnės pavaduotoja Jūratė Seiliuvienė informavo, kad Garliavos seniūnijoje vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse, šaligatviuose sniegą valys ir mišiniu barstys KPC. Seniūnija pasirūpinusi žvyro su druska mišiniu, juo užpildė dėžes, esančias pavojingiausiose Garliavos seniūnijos vietose. „Dėkojame verslininkams ir gyventojams, kurie sniegą nusivalo ir susitvarko prie savo valdų“, – kalbėjo J. Seiliuvienė.
Talkins KPC
Direktorius Giedrius Šidlauskas „Kauno dienai“ patvirtino, kad šį šaltąjį periodą KPC yra pasirengęs dirbti Garliavos ir Garliavos apylinkių seniūnijose.
„Pagrindinėse seniūnijai priklausančiose gatvėse bus valomas sniegas, o šaligatviai barstomi druskos ir smėlio mišiniu, kurio jau esame įsigiję. Darbuotojai pasiruošę sutikti artėjančias pūgas ir šaltį. Esame parengę ir techniką, su kuria dirbsime. Tai traktoriai, sniego peiliai ir barstytuvai“, – sakė G. Šidlauskas.
Taip pat šventiniu laikotarpiu dirbs KPC elektrikai ir keltuvas. „Puošime Garliavos, Taurakiemio, Vilkijos, Kačerginės, Ringaudų seniūnijos gatves ir kalėdines egles“, – šventinių nuotaikų nepamiršo G. Šidlauskas.
