Kauno meras: tokių atvejų netoleruosime

„Kasmet matome pozityvių pokyčių, kai seni pastatai, pasitelkus miesto paramą, yra atnaujinami ir vėl puošia Kauną. Tačiau vis dar turime tokių, kuriems trūksta atsakingo požiūrio ir supratingumo. Aptriušę statiniai ne tik darko estetinį vaizdą, bet ir kelią grėsmę praeiviams. Tokių atvejų netoleruosime“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Šiemet pirmuoju etapu į Apleisto ar neprižiūrimo NT sąrašą įtraukta 100 objektų, priklausančių 70 fizinių ir juridinių asmenų. Tokie statiniai fiksuojami Aleksote, Dainavoje, Eiguliuose, Panemunėje, Šančiuose, Petrašiūnuose, Gričiupyje, Šilainiuose ir Vilijampolėje.
Ne pirmus metus į sąrašą patenka objektai adresu: Partizanų g. 72A, Ašigalio g. 4, Didžioji g. 38, R. Kalantos g. 83, A. Juozapavičiaus g. 120. Pirmiausia turtą apžiūri, įvertina ir siūlo jį pripažinti apleistu seniūnijų specialistai. Galutinį žodį taria miesto taryba.
Aptriušę statiniai ne tik darko estetinį vaizdą, bet ir kelią grėsmę praeiviams.
Pagal kovo mėnesį patvirtintą naują tvarką, šių metų pabaigoje bus tvirtinamas ir papildomas Apleisto ar neprižiūrimo NT sąrašas. Skaičiuojama, kad tokių objektų skaičius dar padidės bent per šimtą.
Nesitvarkantiems asmenims finansinė našta didėja per du nepriklausomus svertus. Pirmiausia, mokesčio tarifas padidintas nuo trijų iki penkių procentų. Lygiagrečiai taikomas papildomas gynybos tarifas, siekiantis 0,2 proc., tad bendra mokesčio suma sudarys 5,2 proc.
Nesitvarkantiems situacijos nepalengvina ir nuo metų pradžios Registrų centro perskaičiuotos visos mokestinės vertės. Vien per pastaruosius metus daugeliu atvejų sklypų ir statinių vertė rinkoje stipriai padidėjo.
Kasmet tvirtinamu Apleisto ar neprižiūrimo NT sąrašu siekiama skatinti patalpų ir statinių savininkus racionaliai naudoti valdomą nekilnojamąjį turtą, taip pat užtikrinti, kad objektai nedarkytų gražėjančio Kauno vaizdo, nekeltų pavojaus ar nebūtų padaryta žala žmonių sveikatai ir aplinkai.
Miestas taip pat kiekvienais metais kviečia gauti finansavimą savo turto tvarkymui per Paveldotvarkos ir Įvaizdžiui svarbių pastatų tvarkymo programas. Plačiau su siūlomomis galimybėmis galima susipažinti internete: paveldotvarka.kaunas.lt ir ivaizdis.kaunas.lt.
Nekilnojamojo turto mokestį renka Valstybinė mokesčių inspekcija. Gautas mokestis sugrįžta į bendrą savivaldybės biudžetą.
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