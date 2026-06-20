„Kauno dienos“ fotografui – įvertinimas

LSŽF skelbia, kad geriausia gegužės mėnesio fotografija išrinktas kadras, kuriame užfiksuoti per 30-ąjį Algirdo Šociko bokso turnyrą Kaune išsirikiavę varžybų teisėjai. E. Cickevičius surinko 29 taškus iš 48 galimų.
Pats „Kauno dienos“ fotografas pripažino, kad sportą fotografuoja retai, bet šį kartą Mėnesio sporto nuotraukos konkurse tikėjo pergale, nes kadras pasirodė tikrai įdomus, turintis meninį atspalvį ir jis gavosi visai kitoks, nei įprastos sporto fotografijos.
„Tikėtas laimėjimas, nors ir retai fotografuoju sportą, nes ateinu su kitokiu nusiteikimu. Sporte ieškau nebūtinai ko nors labai sportiško. Gal daug kas žiūrėtų į pačią kovą, o aš dairiausi ir aplinkui. Iš pradžių gal atrodė, kad šis kadras nėra labai susijęs su sportu, bet vėliau žmonės komentavo, kad kadras labai tinkamas, nes teisėjai buvo „akli“, – kalbėjo E. Cickevičius.
Jis tikino, kad susidėliojo keletas elementų, kurie kadrą padarė tokiu išskirtiniu. Dar pernai tame pačiame bokso čempionate buvo padaręs prie ringo išsirikiavusių teisėjų nuotrauką, bet tada kadrui kažko pritrūko. Šiemet vėl pabandė teisėjus nufotografuoti pačioje renginio pradžioje, tik šį kartą ringo juosta uždengė jų akis.
„Tai buvo vienas pirmųjų kadrų renginio pradžioje, todėl pagalvojau, kad su ta juosta gali išeiti gera nuotrauka. Tuo metu jie dar ir ploti pradėjo, tad kadras įgavo papildomos emocijos“, – apie geriausią gegužės sporto nuotrauką pasakojo „Kauno dienos“ fotografas.
E. Cickevičius nurodė, kad toks įvertinimas yra paskatinimas daugiau sporto įsileisti į savo nuotraukas.
„Neslėpsiu, pagalvojau, kad gal būtų visai įdomu daugiau fotografuoti sportą, ir ten ieškoti ko nors tokio, kas nebūtinai tiesiogiai siejasi su sportu. Džiugu, kad „Kauno diena“ pasiūlo tokią fotografijų temų įvairovę. Atrodo, nors renginiai ir kartojasi, juose galima pamatyti ką nors naujo, nematyto. Kai panašiose situacijose gali išgauti naujų dalykų, pasirodo, ką išmanai fotografijoje. Jei vyksta kas nors reikšmingo ir keturi fotografai užfiksuoja tą patį, man tai yra neuždirbtas kadras, nes jį matė visi. Fotografijos menas atsiranda tada, kai kažką išspaudi iš nieko“, – kalbėjo menininkas.
Geriausios gegužės mėnesio sporto nuotraukos rinkimuose dalyvavo dešimt Lietuvos fotografų. Nuotraukas vertino šešiolika fotografijos, žiniasklaidos ir sporto atstovų. Gegužės mėnesio konkurse antroje vietoje liko Lukas Bartkus, trečioje – Elvis Žaldaris.
Naujausi komentarai