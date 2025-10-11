Kaune – tarptautinė ANG konferencija

Šis renginys simboliškai vainikavo šimtmetį mininčios Kauno klinikų ANG ligų klinikos jubiliejų – šimto metų kelionę nuo pirmųjų operacijų iki moderniausios, pasaulinio lygio chirurgijos.
„Šimtmetis – tai ne tik istorinis įvykis. Tai ženklas, kad šiandien Kaunas tampa vieta, kur susitinka įvairių specialybių gydytojai, mokosi vieni iš kitų ir kartu kuria modernios medicinos ateitį“, – sakė prof. Saulius Vaitkus, Kauno klinikų ANG ligų klinikos vadovas.
Mokslas ir praktika – vienoje erdvėje
Spalio 2–3 dienomis vykusi konferencija apjungė tai, kas medicinoje svarbiausia – žinias, patirtį ir gyvąją praktiką. Dvi dienas trukusiame renginyje vyko tiek teorinės paskaitos, tiek tiesioginės chirurginių operacijų transliacijos iš Kauno klinikų operacinių.
Per konferenciją atliktos net šešios sudėtingos nosies, prienosinių ančių ir priekinio kaukolės pamato operacijos.
Tiesiogines transliacijas stebėję dalyviai galėjo realiu laiku užduoti klausimus chirurgams, aptarti taktiką ir sprendimus. Iš Neurochirurgijos klinikos operacinių transliuota prof. Arimanto Tamašausko ir gyd. Karolio Bareikio operacija, o iš ANG klinikos – prof. Sauliaus Vaitkaus, doc. Justino Vaitkaus bei svečių iš Italijos – prof. Ernesto Pasquini ir assoc. prof. Diego Mazzatenta – operacijos.
Po kiekvienos procedūros vyko diskusijos apie naujausias technologijas, minimaliai invazines metodikas ir chirurginės navigacijos sistemas – sritis, kurios šiandien keičia medicinos praktiką visame pasaulyje.
Tarpdisciplininis bendradarbiavimas – šiuolaikinės medicinos raktas
Konferencija dar kartą patvirtino, kad šiuolaikinė chirurgija neįmanoma be tarpdisciplininio bendradarbiavimo.
ANG klinikos gydytojai glaudžiai bendradarbiauja su neurochirurgais bei radiologais.
Radiologų indėlis, pasak specialistų, yra esminis: vaizdiniai tyrimai leidžia chirurgams iš anksto įvertinti anatominę situaciją ir suplanuoti itin tikslią, saugią operaciją ir taktiką. Prieš operacijas pacientus ištyrė, bet tyrimus komentavo gyd. radiologė Silvija Ryškienė.
„Mūsų stiprybė – vienybėje. Kai ANG gydytojai, neurochirurgai ir radiologai veikia kaip viena komanda, galime pasiekti rezultatus, prilygstančius didžiausiems Europos centrams“, – pabrėžė prof. S. Vaitkus.
Ši komandinė dvasia, anot profesoriaus, yra viena svarbiausių Kauno klinikų vertybių – būtent ji leidžia Lietuvos medikams žengti koja kojon su pažangiausiomis Europos klinikomis.
Technologijos, inovacijos ir dirbtinis intelektas
Renginyje pristatyti naujausi pasiekimai endoskopinėje priekinio kaukolės pamato chirurgijoje, pažangios navigacinės sistemos bei dirbtinio intelekto taikymai chirurginių judesių analizei.
Šiuolaikinės technologijos suteikia galimybę pasiekti giliausias struktūras mažesne trauma ir su precedento neturinčiu tikslumu.
„Šiandien turime pažangiausias technologijas, modernias operacines ir tiesioginių transliacijų sistemas. Be administracijos vizijos, investicijų ir palaikymo nei tokia chirurgija, nei tokios konferencijos nebūtų įmanomos“, – akcentavo prof. S. Vaitkus.
Baltijos šalių bendrystė ir kultūrinė Kauno dvasia
Konferencijoje itin gausiai dalyvavo svečiai iš Latvijos – tiek gydytojai, tiek rezidentai. Jų aktyvus įsitraukimas, pasak prof. Vaitkaus, žymi naują Baltijos šalių medicininio bendradarbiavimo etapą – „naujos kokybės medicininį dialogą“.
Be intensyvios mokslinės programos, svečiai turėjo progą pažinti Kauną: pasivaikščioti senamiesčio gatvėmis, aplankyti M. K. Čiurlionio dailės muziejų ir pajusti miesto kultūrinį pulsą.
Šimtmetis – tai pažadas ateičiai
Šimto metų sukaktį mininti Kauno klinikų ANG ligų klinika šiandien išlieka vienu aktyviausių mokslinių ir praktinių centrų Baltijos regione.
Tarptautinė konferencija dar kartą parodė, kad Kaunas – tai miestas, kuriame susijungia patirtis, inovacijos, administracijos palaikymas ir bendrystė.
Visų šių dedamųjų tikslas vienas – užtikrinti geriausią įmanomą pacientų priežiūrą ir kurti mediciną, kuria didžiuojasi ne tik Lietuva, bet ir Europa.
