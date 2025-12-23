Dažniau prireikia kraujo

Pasak Kauno klinikų Kraujo centro vadovės dr. Dianos Remeikienės, donorinio kraujo poreikis išlieka stabiliai didelis ištisus metus, tačiau didžiausias – prieš šventes, kai donorų srautai sumažėja, o kraujo poreikis dažnai padidėja.
Anot jos, donorystę neretai pristabdo klaidingi įsitikinimai, nors procedūra yra visiškai saugi ir greita. „Svarbiausia žinoti, kad donorystė ne silpnina sveikatą, bet gelbsti. Donoro organizmas atsistato daug greičiau, nei dažnas įsivaizduoja“, – sako dr. D. Remeikienė.
Kraujo Kauno klinikose reikia įvairiems pacientams – Skubios pagalbos ir Intensyviosios terapijos, įvairaus chirurginio ir terapinio profilio skyriuose gydomiems žmonėms, onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams, gimdyvėms ir tiems, kam atliekamos sudėtingos operacijos. „Vieno donoro kraujas gali padėti keliems pacientams, o donorinio kraujo atsargos tiesiogiai lemia gydymo eigą. Kiekvienas donoras prisideda prie to, kad gyvybę gelbstintis gydymas nesustotų nė minutę“, – pabrėžia dr. D. Remeikienė.
Kauno klinikų Kraujo centras kviečia visus, galinčius ir norinčius padėti, atvykti prieš šventes. Šventinėmis dienomis donorai laukiami gruodžio 23 d. 9–19 val., gruodžio 24 d. 9–16 val. Šv. Kalėdų pirmą ir antrą dieną Kraujo centras nedirbs. Gruodžio 27 d., šeštadienį, dirbs 9–16 val. Paskutinę šių metų dieną jis kraujo donorų lauks 8–18 val.
Atvykstant būtina turėti asmens dokumentą. „Donorystė yra saugi, o procedūra trunka vos keliasdešimt minučių. Kraujo donoru gali būti kiekvienas sveikas 18–65 metų amžiaus asmuo, kurio kūno masė yra ne mažesnė nei 50 kg, pateikęs galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą“, – aukoti kraujo kviečia Kauno klinikos.
Registruotis kraujo donorystei galima telefonu +370 37 326 856, +370 37 326 500 arba internetu kaunoklinikos.lt/struktura-ir-kontaktai/centrai/kraujo-centras.
Naujausi komentarai