Kaune – dar viena krepšinio aikštelė bendruomenėms

Naują krepšinio aikštelę numatyta įrengti V. Krėvės pr. 77 namo kieme. Sutvarkyta erdvė bus skirta visiems miestiečiams, norintiems sportuoti ir aktyviai leisti laiką gryname ore.
Krepšinio aikštelių atnaujinimo iniciatyva Kaune pradėta dar 2020 m., „Mano BŪSTUI“ ir Kauno miesto savivaldybei pasirašius bendradarbiavimo sutartį. Jos tikslas – naujam gyvenimui prikelti nusidėvėjusias sporto erdves prie daugiabučių ir sudaryti geresnes sąlygas miestiečių aktyviam laisvalaikiui.
Iki šiol atnaujintos aikštelės Rasytės g. 30, Kuršių g. 6, 18 ir 40, Partizanų g. 38, Baltijos g. 40 ir Geležinio Vilko g. 1A. V. Krėvės prospekte planuojama aikštelė bus aštuntoji.
„Norime, kad mieste būtų kuo daugiau vietų, kur galima tiesiog išeiti iš namų, pajudėti, pažaisti krepšinį ar susitikti su kaimynais. Matome, kad jau sutvarkytos aikštelės aktyviai naudojamos, todėl natūralu, kad šią iniciatyvą tęsiame“, – sakė „Mano BŪSTO“ Kauno regiono vadovas Valentinas Jerošenko.
Jo teigimu, Kaune krepšinis yra ryški miesto tapatybės dalis, todėl galimybė jį žaisti ne tik profesionaliose sporto bazėse, bet ir gyvenamojoje aplinkoje padeda išlaikyti šią tradiciją kasdienybėje.
„Smagu, kad šalia gyvenantiems vaikams ir jaunimui atsiranda daugiau vietų saviraiškai, o kiemo erdvės tampa gyvesnės. Būtent tokį pokytį ir norime kurti šiuo projektu“, – teigė V. Jerošenko.
Būsima Taikos pr. 77 aikštelė pratęs jau penkerius metus Kaune vykdomą iniciatyvą. Septynios iki šiol atnaujintos sporto erdvės išsidėsčiusios skirtingose miesto dalyse, o aštuntasis projektas dar labiau išplės vietų, kuriose kauniečiai gali nemokamai ir aktyviai leisti laisvalaikį, tinklą.