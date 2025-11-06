Kaunas įžiebs Kalėdų eglę: laukia stebuklingas vakaras su žinomais atlikėjais ir staigmenomis

Šiemet Rotušės aikštėje sušvis daugiau kaip 17 metrų aukščio žaliaskarė, pasipuošusi tankiomis šakomis ir stilingais žaisliukais. Ją miestui padovanojo kaunietė Irena. Kaip pasakoja moteris, eglės augimą stebėjo visa šeima. Visai netrukus 65 metus puoselėtas medis taps tikru Kalėdų stebuklu visiems kauniečiams.
Kauno Kalėdų eglės įžiebimo vakaras žada ne tik pakilią nuotaiką, bet ir išskirtinį reginį – įspūdingą sceną, specialiuosius efektus bei šviesų instaliacijas, kurios Rotušės aikštę pavers tikra Kalėdų pasaka.
Koncertas prasidės 18 val. Renginį ves daugeliui pažįstamas duetas – Eglė Daugėlaitė bei Ignas Krupavičius. Kulminacinio Kalėdų eglės įžiebimo momento lauksime kartu su publikos mylimais atlikėjais – Gabriele Bukine, Mantu Jankavičiumi, Liepa Mondeikaite-Norkevičiene, Adomu Vyšniausku, Algirdu Kaušpėdu ir Leon Somov, grupe „Sisters on Wire“. Skambės gerai žinomos melodijos, autoriniai kūriniai, žiūrovų lauks netikėti duetai bei įspūdingi šokio pasirodymai. Savo dainomis publiką džiugins ir choras „Jaunystė“.
Renginio režisierė Devalta Valentienė pabrėžia, kad eglės įžiebimas – tai daugiau nei simbolinė šviesos akimirka: „Tai momentas, kuris mus visus suvienija ir tarsi apkabina. Kalėdų eglė miesto širdyje – ta vieta, kur šis ypatingas jausmas tampa matomas. Šiemet norime sukurti tikrą stebuklą: laukia nuostabus koncertas ir staigmenų, kurių dar nenorime atskleisti.“
Organizatoriai kviečia kauniečius ir miesto svečius į koncertą atvykti viešuoju transportu – taip bus patogiau mėgautis švente be rūpesčių dėl parkavimo.
Po įžiebimo šventės viename iš Rotušės aikštėje esančių kupolų veiks edukacijų erdvė. Pirmadieniais–ketvirtadieniais joje susipažinti kvies nevyriausybinės organizacijos, muziejai, bibliotekos bei kitos įstaigos, o nuo penktadienio vyks nemokamos kūrybinės dirbtuvės. Greta įsikurs ir Senelio Kalėdos rezidencija.
Kiekvieną savaitgalį Rotušės aikštėje miestiečius džiugins koncertai, muzikiniai personažų pasirodymai ir specialūs šou. Šv. Kūčių išvakarėse skambės kalėdinės giesmės. Vilniaus gatvėje mažus ir didelius vėl džiugins kalėdinis traukinukas. Pramogų netrūks ir Vienybės aikštėje. Čia taip pat veiks edukacijų kupolas ir ledo čiuožykla.
Daugiau informacijos apie renginius netrukus bus paskelbta internete kaledos.kaunas.lt
