 Kaunas ieško pagrindinės Kalėdų puošmenos

Kaunas ieško pagrindinės Kalėdų puošmenos

2026-09-15 15:20 kauno.diena.lt inf.

Kaunas šventėms pradeda ruoštis jau dabar. Miestas paskelbė ieškantis natūralios eglės, kuri per gražiausias metų šventes papuoštų Rotušės aikštę.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Kaunas ieško pagrindinės Kalėdų puošmenos</span>
Kaunas ieško pagrindinės Kalėdų puošmenos / Kauno m. savivaldybės nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Planuojama, kad pagrindinė miesto žaliaskarė būtų ne žemesnė kaip 15 metrų aukščio.

Kauniečiai ir aplinkinių vietovių gyventojai kviečiami apsidairyti savo kiemuose – galbūt būtent ten auga eglė, kuri galėtų tapti pagrindiniu šių metų Kauno kalėdiniu akcentu.

Norintys pasiūlyti tinkamą medį jo kandidatūrą gali pateikti iki rugsėjo 22 dienos.

Informaciją apie eglę prašoma siųsti miesto puošėjai elektroniniu paštu [email protected].

Jei tinkamas medis bus atrinktas, jis per šventinį laikotarpį papuoš vieną lankomiausių Kauno vietų – Rotušės aikštę.

Šiame straipsnyje:
Kalėdos Kaune 2026
Kalėdų eglė
ieško Kalėdų eglės
pagrindinė puošmena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų