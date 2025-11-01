 Kalėdinė nuotaika – ir Kauno miesto gatvėse

Kalėdinė nuotaika – ir Kauno miesto gatvėse

2025-11-24 11:42 kauno.diena.lt inf.

Kaunas ką tik įžiebė pagrindinę miesto eglę, dekoruotą Art deco motyvais, tačiau Kalėdų nuotaika skleidžiasi ne tik Rotušės aikštėje. Norima, kad šventes pajustų kuo daugiau miestiečių, tad Kauno gatvėse – kalėdiniai akcentai ant ratų.

„Į miesto gatves išriedėjo šventiškai pasipuošę Kauno autobusai ir troleibusai. Kiekvieną dieną jie veš ne tik keleivius, bet ir skleis kalėdinę nuotaiką po visą miestą“, – paskelbė Kauno miesto savivaldybė.

Miesto viešasis transportas pažymėtas kalėdiniais akcentais, tad šventinė nuotaika skleisis plačiai po Kauną, mat papuošti troleibusai važinės skirtingais maršrutais, todėl juo važinėti galės iš skirtingų rajonų į darbus ar namus keliaujantys miestiečiai ir Kauno svečiai.

Primename, kad visą šventinį laikotarpį Rotušės aikštėje veiks edukacijų kupolai, tam tikru metu bus galima susitikti su Kalėdų Seneliu, parašyti atvirlaiškį brangiems žmonėms, turėti kitų pramogų. Vilniaus gatve veš nemokamas kalėdinis traukinukas, o Vienybės aikštėje veiks ledo arena po atviru dangumi. Be to, šventiškai papuoštos įvairios miesto erdvės, kad gražiausių metų švenčių Kaune būtų laukti jauku ir gera.

