Švenčių laukimas Kaune įsibėgėja: Rotušės aikštėje – veiklų kupini savaitgaliai iki pat Kalėdų

Šiemet Kalėdos sugrįžo į baigiamą atnaujinti Rotušės aikštę, kuri suspindo dar ryškiau nei įprastai – nuo jaukių susitikimų erdvių iki šventinių užuominų kiekviename aikštės kampelyje. Visą gruodžio mėnesį Rotušės aikštėje vyks ir kalėdiniai savaitgaliai, skirti jaukiems pasibuvimams, muzikai ir nepamirštamoms akimirkoms su artimaisiais.
Gruodžio 5–6 dienomis Rotušės aikštėje skambės gražiausios kalėdinės dainos. Savaitgalį muzikiniu pasirodymu pradės atlikėja Beatričė. Šventinį vakarą tęs Kotryna Juodzevičiūtė, išgarsėjusi projekte „Lietuvos balsas“, o dabar aktyviai kurianti savitą muzikinį kelią, jungiantį pop, soul ir šiuolaikinės scenos elementus.
Švelnesnių, melodingesnių pasirodymų mėgėjams skambės Indrės Grikšelytės muzika. Klausytojus, pasiilgusių duetų ir emocinių pasirodymų, pradžiugins Gabi Grace ir Simas Buziliauskas – duetas, suburtas projekte „Lietuvos balsas“, žinomas dėl jausmingo, organiško skambesio.
Gruodžio 12–13 dienomis aikštėje karaliaus šiuolaikinė muzika ir ritmai, kupini šviesų bei dinamikos. Publiką įtraukiantis DJ Jonesso kartu su įspūdingu LED šou sukurs vizualiai ir muzikaliai intensyvią vakaro atmosferą, tinkančią žiemiškoms miesto pramogoms. Savo pasirodymą surengs ir radijo topų viršūnes skinantis DJ Lancevic, kurio programa pasižymi žaisminga, jaunatviška energija – tai puikus pasirinkimas tiems, kurie nori šventes pasitikti šiuolaikiškai ir gyvai.
Šventinių renginių ciklą užbaigs gruodžio 19–21 dienomis vyksiantys Kalėdinių giesmių vakarai. Tai ramybės, bendrystės ir susitelkimo laikas, skirtas tiems, kurie nori sustoti šventiniame šurmulyje ir pasinerti į klasikinę, tradicinę Kalėdų dvasią. Savo pasirodymais miestiečius džiugins chorai ir Gospel ansambliai iš Kauno bei kitų miestų. Giesmės – nuo gerai žinomų iki švelnių, kamerinių kūrinių – skambės šventiškai papuoštoje Rotušės aikštėje, primindamos tikrąją šio laikotarpio prasmę.
Kaunas šiemet ypatingą dėmesį skiria emocijoms bei bendruomeniškumui. Rotušės aikštėje smagiems pasibuvimams kviečia kalėdinis miestelis, kuriame mažųjų laukia Senelis Kalėda, kūrybinės dirbtuvės. Čia pat galima įsigyti ir įvairių gardėsių bei karštų gėrimų, o šventinė eglė tampa pagrindiniu simboliu, kviečiančiu sustoti ir pasimėgauti akimirka.
Miestas siekia, kad laukimas taptų įsimintinas visiems: tiek šeimoms su vaikais, tiek jaunimui, tiek ir tiems, kurie švenčių laikotarpį vertina dėl ramybės ir šviesos. Kaunas kviečia visus prisijungti prie šventinių savaitgalių, pajusti muzikos, šviesų ir bendrystės kupiną Kalėdų dvasią.
Visa informacija apie kalėdinius renginius: kaledos.kaunas.lt.
(be temos)