 Kada užbaigs savivaldybės remontą?

Kada užbaigs savivaldybės remontą?

2026-06-19 14:00
Edita Šileikė

Prieš metus pradėtas Kauno miesto savivaldybės pastato vidaus remontas užsitęsė. Radus naujus rangovus, visus darbus tikimasi užbaigti iki rudens.

Darbai: po remonto atsiras naujas liftas, bus sutvarkytas vestibiulis, paveldinės durys.

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Dar praėjusių metų gegužę pradėtas remontuoti savivaldybės pastato vestibiulis, pagrindinis įėjimas, bet darbai sustojo, kol galiausiai buvo nuspręsta visai nutraukti rangos sutartį su bendrove „Auksetas“.

Paskelbus naują konkursą, savivaldybės vidaus remonto darbus perėmė nauji rangovai – bendrovė „Autostatyba“. Šiuo metu numatyta, kad darbininkai pirmame pastato aukšte darbuosis dar kelis mėnesius.

„Pagal antrinį planą darbai vyksta laiku, gal yra nedidelis kelių savaičių atsilikimas dėl objektyvių priežasčių, tačiau su nauju rangovu dabar sekasi gerai, kokių nors netikėtumų nekyla. Broko taisyti nereikėjo, nes techninė priežiūra neleido to broko daryti seniems rangovams. Jei buvo kas nors netinkamai atliekama, darbai stabdyti. Dabar tiesiog tęsiami pradėti darbai. Pagal sutartį darbai turi būti užbaigti iki rugpjūčio 31 d., bet gali būti kelių savaičių paklaida“, – dienraščiui sakė Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis.

Užtruko: Kauno miesto savivaldybės vidaus remontas turėjo būti baigtas dar pernai, bet teko ieškoti naujų rangovų.
Užtruko: Kauno miesto savivaldybės vidaus remontas turėjo būti baigtas dar pernai, bet teko ieškoti naujų rangovų. / Regimanto Zakšensko nuotr.

Jis nurodė, kad jau įrengtas naujas liftas, atlikti tam tikri paveldosauginiai darbai, montuojamos lubos, grindys, tvarkomos Didžiosios salės ir pagrindinio įėjimo sukamosios durys.

„Darbai vyksta kiekvieną dieną, ir gan sparčiai“, – apie tai, kad nors ir tenka narstyti tarp darbininkų, tačiau procesas nestovi vietoje, užsiminė T. Metelionis.

Dėl pirmojo aukšto remonto teko perorganizuoti kai kurių savivaldybės darbuotojų darbą. Dalis jų laikinai iškelti į kitus aukštus, kur seniau dirbo administracijos direktoriaus pavaduotojai. Baigus remonto darbus bus patogiau patekti į pastatą, pasitiks atnaujintos erdvės, kuriose išlaikyti paveldo saugomi elementai. Didžiausia naujovė – liftas, sumontuotas tarp esamų laiptų.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Pirminiame konkurse savivaldybės pastato vidaus atnaujinimo darbams iš Kauno miesto biudžeto buvo numatyta apie 945 tūkst. eurų. Dabar rangos darbų suma siekia 1,034 mln. eurų.

Šiame straipsnyje:
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