Jubiliejų atšventė vestuvėmis Ilgakiemyje

Per kūrybingai atgaivintą lietuvių liaudies vestuvių apeigų pynę pasakota ir pačios „Gegutalos“ gyvenimo istorija – juk netrumpas ansamblio kelias primena visą gyvenimą: jaunystę, brandą, džiaugsmus ir iššūkius.
Visą vakarą netilo armonikos garsai, griežė smuikai, o šokio aikštelėje sukosi tiek jauni, tiek vyresni. Vestuvinė šventė tapo tarsi „Gegutalos“ gyvenimo kelio atspindžiu – kupinu dainų, juoko, šilumos ir tikro bendrumo.
Dėkodama susirinkusiems svečiams, ansamblio vadovė Nijolė Grivačiauskienė vylėsi, kad renginio dalyviai išsineš svarbiausią žinutę: „Kalba ir folkloras yra mūsų kultūros šaknys – saugokime juos.“
„Gegutala“ – daugiau nei kolektyvas. Tai bendruomenė, kuri jau ketvirtį amžiaus saugo ir gyvai perduoda lietuviškų dainų, šokių ir papročių tradicijas. Per 25 metus ansamblis dalyvavo visose Lietuvos dainų šventėse, garsino Garliavos vardą ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniuose renginiuose ir festivaliuose.
