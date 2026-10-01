Istorinė diena: Kaune prasideda „Leopard“ tankų gamyklos statybos

Duotas startas
Gamyklos statybų pradžia simboliškai pažymėta įkasant kapsulę. Ceremonijoje dalyvavę šalies vadovai pabrėžė šio objekto svarbą Lietuvai.
Tai leis turėti pirmąjį Lietuvoje surinktą „Leopard“ tanką.
„Galime pasidžiaugti, kad įkasėme dar vieną kapsulę, pradėsime gamyklos, kurioje bus surenkami moderniausios versijos „Leopard“ tankai, statybas. Tai geriausias pavyzdys, rodantis mūsų vienybę: ne tik ketiname priimti Vokietijos brigadą, bet ir esame pasirengę bendradarbiauti su stipriausia Vokietijos gynybos pramone tam, kad gamintume geriausią įrangą ir taptume stipresni. Tai džiugi diena. Belieka tik palinkėti užbaigti darbus numatytu laiku“, – kalbėjo Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
„Lietuva tampa šio objekto akcininke. Mes prisidedame prie svarbių projektų. Tai maždaug 50 mln. eurų investicija. Džiugu, kad tokios iniciatyvos kaip žaliasis koridorius leidžia sparčiai plėtoti gynybos pramonę. Tai leis turėti pirmąjį Lietuvoje surinktą „Leopard“ tanką“, – kalbėjo ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Kuriami ilgalaikiai pajėgumai
Lietuva yra užsakiusi 44 naujausios versijos „Leopard 2A8“ tankus, kurie taps svarbia kuriamos nacionalinės mechanizuotosios divizijos dalimi. Naujoji gamykla leis juos surinkti, prižiūrėti, remontuoti ir išbandyti mūsų šalyje.
Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, kokią reikšmę šiuolaikiniame kare turi galimybė greitai suremontuoti techniką ir grąžinti ją į rikiuotę. Lietuvoje tokios patirties jau sukaupta: bendrovės „Lithuania Defense Services“ (LDS) dirbtuvėse Jonavoje nuo 2023 m. remontuojami mūšiuose Ukrainoje apgadinti „Leopard 2“ tankai. Kauno LEZ statoma gamykla leis išplėsti šiuos pajėgumus, sutrumpinti tiekimo grandines ir visą procesą valdyti gerokai sparčiau bei efektyviau.
„Jonavoje jau prižiūrime ir remontuojame NATO naudojamą sunkiąją karinę techniką, o Kaune bus surenkami Lietuvos „Leopard 2A8“ tankai. Naujoji gamykla vienoje vietoje sutelks jų surinkimui, bandymams, techninei priežiūrai ir remontui reikalingą infrastruktūrą bei kompetencijas“, – renginyje kalbėjo LDS generalinis direktorius Sebastiano Dietzas.
„Leopard 2A8“ yra naujausia pagrindinio kovos tanko „Leopard 2“ versija. Lietuvos kariuomenei skirti tankai pasižymės sustiprinta apsauga. Juos gaminant numatyta diegti tuo metu aktualiausius elektroninius ir kinetinius apsaugos nuo dronų sprendimus.
Lietuva „Leopard 2A8“ tankus įsigyja kartu su Vokietija. Bendros tankų platformos pasirinkimas svarbus ir abiejų šalių pajėgų sąveikumui.
Ceremonijoje LDS valdybos pirmininkas ir „KNDS Deutschland“ vyresnysis viceprezidentas Markusas Schmidtas pabrėžė, kad gamykla Kaune didins ir Europos gynybos pramonės pajėgumus.
„Lietuvoje kuriame ilgalaikius „Leopard 2A8“ surinkimo ir aptarnavimo pajėgumus. Kartu čia bus rengiami specialistai, stiprės gamybos kompetencijos ir galimybės prižiūrėti Lietuvos gynybai reikalingą techniką“, – sakė M. Schmidtas. Jis pridūrė, kad naujoji gamykla išplės techninės priežiūros ir remonto galimybes visame regione.
Apie gamyklą
13 tūkst. kv. m ploto gamyklą projektuoja ir stato „YIT Lietuva“. Darbai vykdomi Vokietijos gynybos pramonės įmonių „KNDS Deutschland“ ir „Rheinmetall Landsysteme“ valdomos bendrovės LDS užsakymu.
Beveik 10 ha teritorijoje įsikursiantį kompleksą sudarys pagrindinis gamybinis pastatas, pagalbinės paskirties statiniai ir specializuota sunkiosios karinės technikos bandymų bei aptarnavimo infrastruktūra.
Gamybiniame pastate bus įrengti trys tiltiniai kranai, o teritorijoje – tankų bandymų trasa, nardinimo baseinas su ištraukimo įranga, posvyrio bandymų rampa ir kita karinei technikai surinkti, išbandyti bei prižiūrėti reikalinga infrastruktūra.
Objektas projektuojamas pagal A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus. Projektuojant ir statant taikoma statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodika, leidžianti suderinti skirtingų projekto dalių sprendinius ir užtikrinti sklandų statybos procesą.
Statybos darbus planuojama baigti 2027 m. lapkritį. Gamykloje numatoma sukurti iki 100 darbo vietų: apie 70 – gamybos specialistams ir apie 30 – administracijos darbuotojams. Planuojama, kad pirmasis Lietuvoje surinktas „Leopard 2A8“ tankas iš gamyklos išriedės 2028 m. pabaigoje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)