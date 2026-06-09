Išniekinta „Skalbėja“ sugrįžta

Savanorių prospekte esantis pastatas, kuris daug metų buvo žinomas kaip buitinių paslaugų kompleksas „Juzė“, ne tik kapitališkai atnaujintas, bet ir su netikėtu akcentu – išraiškinga skulptūra.
Tai 1978 m. kauniečio Juozo Ruzgo sukurta skulptūra „Skalbėja“. Ji ne vieną dešimtmetį buvo „Juzės“ akcentas.
1993 m. skulptūra „Skalbėja“ buvo įtraukta į kultūros vertybių registrą. Rekonstruojant „Juzę“ kūrinį numatyta išsaugoti nepažeidžiant jo matomumo.
Buvusį buitinių paslaugų kompleksą įsigijusios ir neatpažįstamai pakeitusios bendrovės „Kauno buities namai“ atstovas „Kauno dienai“ sakė, kad „Skalbėjai“ numatyta kita vieta nei buvo „Juzėje“.
„Skalbėja“ anksčiau buvo vidiniame komplekso kiemelyje. Kadangi po pastato rekonstrukcijos vidinio kiemelio nebeliko, skulptūra turi naują vietą – priešais centrinį įėjimą“, – nurodė „Kauno buities namų“ atstovas.
2018 m. lapkritį kauniečius pribloškė žinia, kad nežinomi vandalai nupjovė skulptūros galvą. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau nusikaltėliai nenustatyti.
1975 m. iškilmingai atidaryta „Juzė“ turėjo iš vario skardos pagamintą iškabą – siuvėją su milžiniškomis žirklėmis. Šį įsimintiną ženklą taip pat sukūrė J. Ruzgas.
„Siuvėjas su žirklėmis neįtrauktas į kultūros vertybių registrą, tačiau mes jį išsaugojome, tik dar nenusprendėme, kur bus jo vieta“, – sakė „Kauno buities namų“ atstovas ir pabrėžė, kad atnaujintame pastate pradės veikti medicinos įstaiga.
(be temos)
(be temos)
(be temos)