Hospiso direktorę ištiko šokas: esame palikti su savo baseinu

Prieš kelias dienas Kauno hospisui savivaldybės skirtas sandėlis virto katastrofa. Čia turėjo būti laikoma žmonių paaukota įranga: lovos, vežimėliai, baldai. Po paskutinės audros direktorę ištiko šokas – lubos byra, viską merkia vanduo.
„Prasidėjo liūtys, pradėjo per lubas bėgti vanduo ant įrangos, pro lubas – ant visų mūsų sandėliuotų daiktų“, – pasakojo „Kauno hospiso namų“ vadovė Kristina Krasko.
Vanduo užliejo viską – net ir jautrią medicininę techniką.
„Tai gyvybiškai reikalinga įranga: funkcinės lovos, atsiurbėjai, deguonies koncentratoriai. Visa ši technika jautri vandeniui ir temperatūrų svyravimams“, – aiškino K. Krasko.
Direktorė pasakoja, kad prasidėjus lietui, kartu su savanoriais budi naktimis – stebi, ar vanduo vėl neužlies.
„Mūsų patalpos užlietos, sekame temperatūrą Kauno mieste, žiūrime, kada vėl sems“, – sakė K. Krasko.
Hospiso patalpos – savivaldybės pastate, kurio prasta būklė žinoma jau seniai.
„Stogo problemos kamuoja seniai, savivaldybė jas spręsdavo, bet ne iš pagrindų. Priėmėme sprendimą suremontuoti stogą“, – teigė Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas.
Pasak direktorės, per paskutinį užliejimą vandens buvo ne balos, o baseinas – iki 10 cm gylio. Vanduo išsiliejo visur. Pradėjus skęsti, kreiptasi į savivaldybę, bet atsako – jokio.
„Visą vandenį sėmėme, skambinome į savivaldybę, bet jie siuntinėjo vieni nuo kitų. Nesulaukėme jų skambučio – nei pasiteirauti, nei ką toliau planuoja daryti. Esame palikti su savo baseinu“, – kalbėjo „Kauno hospiso namų“ vadovė.
Savivaldybė teisinasi – atsakymo nebuvo, nes nežinojo, ko imtis. Visgi dabar pradėti viešieji pirkimai stogo remontui.
„Sutartis su rangovu jau pasirašyta, tikimės, kad per porą mėnesių šios problemos išnyks“, – tikino D. Valiukas.
Nors stogą tvarkys, D. Valiukas sako, kad kol kas neaišku, ką savivaldybė planuoja daryti su pastatu. Tad apie kapitalinį remontą kalbėti neverta.
„Kadangi pastato paskirtis – laukimo stadijoje, didelės investicijos nebuvo ir nebus vykdomos artimiausiu metu“, – aiškino jis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Nors pastatas – avarinės būklės, hospisas jo laukė ketverius metus. Tiek truko prašymai ir įrodinėjimai savivaldybei.
„Buvo nelengva įtikinti savivaldybę, kad mums reikia patalpų sandėliuoti daiktus, kuriuos vežame nepagydomiems žmonėms – mirštantiems pacientams“, – tvirtino „Kauno hospiso namų“ vadovė.
Hospisas vis dar neturi nei sandėlio, nei erdvės savanoriams po vienu stogu.
„Turime 35 šeimas, kuriomis rūpinamės, turime 5 vaikus. Dirba 20 darbuotojų, talkina savanoriai. Jau 10 metų dirbame namuose, neturėdami pastato“, – pasakojo „Kauno hospiso namų“ vadovė.
Prieš tris metus Kauno hospisas gavo 1000 kv. m patalpas pacientų priežiūrai, tačiau remontas taip ir neprasidėjo – net turint raktus.
Naujausi komentarai