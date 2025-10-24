 Viliaus Gaigalaičio globos namai ieško patalpų nuomai

2025-10-24 05:00
Klaipėdos rajono savivaldybės inf.

Artimiausiu metu V. Gaigalaičio globos namuose bus pradėti rekonstrukcijos darbai, todėl ieškoma patalpų, kuriose laikinai – maždaug dvejus metus – būtų galima apgyvendinti nuo 110 iki 190 asmenų. Kviečiame bendruomenę, organizacijas, kitas įstaigas ar verslo atstovus teikti pasiūlymus dėl turimų patalpų nuomos.

Viliaus Gaigalaičio globos namai ieško patalpų nuomai / Partnerių nuotr.

Siūlomose patalpose nebūtinai turi tilpti visi gyventojai. Jie gali būti apgyvendinti ir skirtingose vietose, talpinančiose, pavyzdžiui, po kelias dešimtis gyventojų. Pagrindinis prioritetas – saugios, higienos normas ir socialinių paslaugų reikalavimus atitinkančios sąlygos.

Gyventojų orumas ir paslaugų tęstinumas išlieka absoliučiu prioritetu, tad laikinose patalpose turi būti užtikrintos visos būtinos sąlygos – patogūs kambariai, poilsio zonos, maitinimo erdvės, higienos patalpos ir aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia.

Jeigu turite pasiūlymų dėl patalpų nuomos, kviečiame kreiptis į Viliaus Gaigalaičio globos namų direktorių Ginter Harner telefonu 0 606 85 828 arba el. paštu [email protected].

