„Gyvulininkystė 2025“: inovacijos, bendradarbiavimas ir ateities sprendimai

Situacija Europoje pakoregavo gyvūnų ekspozicijas
Šiemet saugantis Europoje plintančių gyvūnų užkrečiamųjų ligų parodoje nebus demonstruojami porakanopiai gyvūnai, tačiau lankytojai, besitikintys pamatyti „gyvas“ ekspozicijas, tikrai turės kur paganyti akis. Paroda pasižymės gausia veislinių žirgų ekspozicija, gyvūnų įvairovę pademonstruoti yra pasirengę veislinių triušių ir paukščių augintojai.
„Didžiąją žirgų ekspozicijos dalį užims įvairių nacionalinių ir tradicinių veisiamų veislių žirgai, kuriuos eksponavimui atrinko pripažintos Lietuvoje veisimo organizacijos“, – pasakojo Juozas Barisevičius, Lietuvos arklių augintojų asociacijos prezidentas.
„Arklių veislininkystės darbo pagrindas yra atskirų arklių veislių kilmės knygų tvarkymas ir veislininkystės veisimo programų vykdymas, todėl šioje parodoje lankytojai turės galimybę susipažinti su žirgų veislių įvairove, taip pat žirgų spalvų gama nuo tradicinių iki egzotinių, mažiau esamų žirgininkystės pasaulyje. Dalis ekspozicijos bus skirta ir egzotinėms veislėms pristatyti. Specialiai demonstravimui paruoštoje aikštelėje parodos metu vyks žirgų veislių parodomoji programa pristatant žirgų veislių ypatumus, jų paskirtį ir panaudojimą, vyks teatralizuoti ir sportiniai pasirodymai“, – intrigavo J. Barisevičius.
Lankytojų nenuvilti žada ir smulkiųjų gyvūnų augintojai. Lietuvos dekoratyvinių ir veislinių paukščių augintojų draugijos vadovas Linas Petraška juokauja, kad paroda – puiki galimybė sužinoti, kuo skiriasi antis nuo vištos: „Ar atskiriate antį nuo vištos? Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo paprasta, tačiau klysta ir vaikai, ir suaugusieji. Todėl kviečiame į paukščių parodą, kurioje pristatomos retos ir tradicinės naminių paukščių veislės – vištos, patarškos, balandžiai, antys, žąsys. Čia galėsite iš arti pamatyti paukščius, kuriuos vaikai dažniausiai mato tik telefonuose ar animaciniuose filmukuose, – pasakojo Linas ir dar priduria apie parodos naudą. – Parodoje susitinka ne tik kolegos paukštininkai, bet ir nauji žmonės, kurie net nežino, kad galima naminius paukščius auginti ne tik maistui, bet ir grožiui. Visada iš parodų grįžtama su naujomis pažintimis ir įspūdžiais“.
Gyvūnų įvairovę žada ir triušių augintojus vienijančios organizacijos, į parodą atvešiančios bene pustrečio šimto 60 skirtingų veislių gyvūnų. Veislinių gyvūnų augintojų klubo pirmininkė dr. Vilma Vilienė sako, kad ši paroda – puiki galimybė pristatyti veislinių triušių auginimo potencialą ne tik kaip įdomią nišą, bet ir kaip perspektyvią gyvulininkystės kryptį Lietuvoje. „Dalyvaudami gyvulininkystės parodoje galime pasiekti platesnę auditoriją, užmegzti dialogą su ūkininkais ir augintojais, pademonstruoti veislininkystės pasiekimus, pasidalinti praktine patirtimi bei stiprinti klubo matomumą. Labiausiai tikimės, kad ūkininkai išsiveš ne tik informaciją, bet ir įkvėpimą. Norime, kad jie parsivežtų naujų žinių apie veislinių triušių auginimo praktikas, veislininkystės galimybes ir suprastų, kad triušių auginimas gali būti ir pelninga veikla, ir pridėtinę vertę ūkiui kuriantis užsiėmimas. Be to, tikimės, kad mūsų veiklos pristatymas paskatins susidomėjimą klubu ir padės pritraukti naujų narių, norinčių kartu auginti, puoselėti ir plėsti šią gyvulininkystės šaką Lietuvoje“, – teigė dr. V. Vilienė. Jai antrina Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacijos vadovas Eduardas Kubilius, teigdamas, kad paroda yra proga parodyti savo darbo metinius rezultatus, palyginti juos su kitais.
„Paroda padeda platinti gerus veislinius gyvūnus, atskleisti auginimo ypatumus ir vertę. Supažindinimas su veislininkyste, naujų narių pritraukimas, švietimas“, – tokius dalyvavimo parodoje tikslus atskleidė E. Kubilius.
Mato prasmę dalyvauti ir neeksponuojant gyvūnų
Net ir nesant galimybei demonstruoti gyvūnų, dalis gyvūnų augintojų asociacijos prisistatys parodoje, tiesa, kiek kitokiu nei įprasta formatu. „Pristatysime Lietuvos avių augintojų asociaciją ir visą avininkystės sektorių per interaktyvias bei edukacines veiklas“, – sakė Asociacijos vadovė Gintarė Kisielienė.
„Mūsų dalyvavimas šiame renginyje suteikia galimybę tiesiogiai bendrauti su ūkininkais ir verslo partneriais, stiprinti asociacijos įvaizdį ir dalintis sukaupta patirtimi. Nors gyvų avių nebus, siekiame sukurti dinamišką ir įsimintiną stendą, kuriame lankytojai, ypač vaikai, galėtų susipažinti su avių auginimo subtilybėmis. Planuojame demonstruoti avininkystės įrangą, vykdyti vilnos vėlimo dirbtuves, rodyti vaizdo įrašus apie avių veisles ir jų priežiūrą, taip pat rengti avienos produktų degustacijas. Asociacijai tai puiki proga stiprinti sektoriaus įvaizdį, edukuoti visuomenę, skatinti avienos vartojimą ir užmegzti naujus ryšius su potencialiais pirkėjais bei partneriais. Norėtume, kad ūkininkai parsivežtų ne tik naujų žinių ir idėjų, bet ir aiškų suvokimą, kaip modernios technologijos gali palengvinti jų kasdienį darbą. Mūsų stende bus galimybė susipažinti su aktyviausiais avių veisėjais, aptarti avių priežiūros naujoves, vilnos panaudojimą ir avienos produktų rinkodarą. Tikimės, kad jie ras sprendimus, kurie leis optimizuoti procesus, pagerinti gyvulių sveikatą ir kartu didinti ūkio pelningumą bei įsitraukti į avių veislininkystės sistemą. Svarbiausia, kad jie pajustų gyvulininkystės sektoriaus potencialą ir norėtų prisidėti prie jo vystymo bei augimo“, – lūkesčius išsakė Avių augintojų asociacijos vadovė Gintarė Kisielienė ir pridūrė, kad tokie renginiai yra labai svarbūs, nes jie yra kaip platforma dalytis geriausia praktika, demonstruoti inovacijas ir edukuoti visuomenę.
Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos prezidentas Nerijus Gricius pabrėžia dalyvavimo parodoje reikšmę: „Dalyvavimas parodoje mums svarbus pirmiausia todėl, kad čia kartu dalyvauja Žemės ūkio ministerija ir jai pavaldžios institucijos – tai suteikia galimybę tiesiogiai aptarti aktualias problemas ir ieškoti jų sprendimų. Norime, kad ūkininkai iš šio renginio parsivežtų naujų žinių, idėjų ir pasitikėjimo, jog jų balsas yra girdimas. Tokie susitikimai stiprina bendruomenę, skatina dialogą bei inovacijas ir prisideda prie modernios, perspektyvios gyvulininkystės ateities Lietuvoje“.
Parodoje lankytojų lauks Lietuvos pieninių ožkų augintojų asociacija, kurios stende vyks sūrių iš ožkų pieno pristatymai, Ekologiškų mėsinių galvijų augintojų asociacija, lankytojus žadanti vaišinti savo gamintu šiupiniu, taip pat Alpakų ir lamų augintojų asociacija, pristatysianti alpakų veislininkystės padėtį ir perspektyvas.
Naujausi gyvulininkystės sprendimai – įmonių stenduose ir ne tik
Kaipgi gyvulininkystė be naujausių technologijų? O jų ne vieną žada pasiūlyti parodoje dalyvausiančios įmonės. Parodos dalyvių stenduose bus galima rasti ne tik gyvulininkystės ūkiams skirtos technikos, bet ir produktų pašarams gerinti, gyvūnų sveikatai užtikrinti. Dalyvaujančių įstaigų specialistai teiks konsultacijas įvairiais ūkiui svarbiais klausimais.
„Šiemet parodoje kviesime lankytojus susipažinti su plačiu žemės ūkio technikos pasirinkimu ir gyvulininkystės sprendimais, tarp jų – ir pieno filtravimo įrangos naujovėmis“, – sakė AB „Lytagra“ komercijos direktorius Rimas Norvilas.
„Norime parodyti, kad mūsų siūlomi produktai gali palengvinti kasdienius darbus, padėti ūkiams dirbti efektyviau ir patikimiau. Be technikos ir įrangos pristatymo, bus galima įsigyti įvairių bendros paskirties prekių, įrankių, tad stengsimės, kad kiekvienas lankytojas rastų ką nors naudingo sau. Taip pat esame paruošę ypatingų pasiūlymų ir pramoginių akcentų, kad apsilankymas mūsų stende būtų ne tik praktiškas, bet ir malonus – lankytojai galės dalyvauti smagioje veikloje, išbandyti sėkmę laimės rate, – pasakojo R. Norvilas ir pridūrė, kad įmonei svarbiausia – gyvas bendravimas su ūkininkais ir partneriais. – Tokie renginiai suteikia progą tiesiogiai išgirsti žmonių lūkesčius, iššūkius bei idėjas, aptarti aktualius klausimus ir pasidalinti savo patirtimi. Tai ne tik galimybė pristatyti savo veiklą, bet ir iš arčiau pažinti, kuo šiandien gyvena ūkiai, kokių sprendimų jie ieško ir kas jiems svarbiausia. Tikimės, kad parodoje užsimegs naujų kontaktų, o jau turimi ryšiai taps dar tvirtesni. Ne mažiau reikšminga mums ir galimybė kartu su ūkininkais pasisemti įkvėpimo bei idėjų ateities darbams.“
UAB „Rovaltra“ žada supažindinti parodos lankytojus su įmonės siūlomais sprendimais gyvulininkystės ūkiams. „Pristatysime techniką ir įrangą, skirtą palengvinti kasdienius darbus, padėti ūkiams siekti didesnio našumo. Taip pat suteiksime konsultacijas, kad ūkininkai galėtų geriau įvertinti savo poreikius ir pasirinkti tinkamus sprendimus. Siekiame parodyti, kad „Rovaltra“ yra patikimas partneris, galintis pasiūlyti tiek praktinius įrankius, tiek profesionalią patirtį“, – sakė Audrius Pupinis, UAB „Rovaltra“ Produktų grupės vadovas, ir pridūrė, kad UAB „Rovaltra“ dalyvavimą parodoje vertina kaip svarbią galimybę stiprinti ryšį su žemdirbių bendruomene.
„Tikimės išgirsti ūkininkų įžvalgas, aptarti aktualius iššūkius gyvulininkystės sektoriuje ir pristatyti sprendimus, kurie padėtų užtikrinti ūkių tvarumą bei efektyvumą. Mums svarbu ne tik pristatyti savo veiklą, bet ir būti atvira platforma dialogui su klientais bei partneriais“, – komentavo A. Pupinis.
UAB „Agrokoncerno technika“ pristatys Lietuvoje dar nematytus BEDNAR dirvos skutimo ir pabirų sudaiginimo sprendimus, kurie sėkmingai taikomi daugelyje Europos ir pasaulio ūkių. „Svarbu paminėti, kad juos padėjo sukurti Lietuvos žemdirbiai, tai yra didelis pripažinimas ir įvertinimas“, – atkreipė dėmesį įmonės direktorius Mindaugas Lapatkinas ir pridūrė, kad parodoje taip pat bus galima susipažinti su Europoje gerai žinoma SIP pašarų ruošimo technika.
„Ūkininkams pristatysime ir Lietuvoje jau žinomus Lucas G šėrimo sprendimus bei Dinapolio transportavimo techniką, skirtą gyvulininkystei. Parodoje dalyvausime kartu su įmonės „Agrokoncernas“ gyvulininkystės skyriaus komanda, – tęsė M. Lapatkinas. – „Agrokoncerno grupė“ aktyviai investuoja į gyvulininkystę – šiuo metu Radviliškio rajone statomas vienas didžiausių ir moderniausių karvių fermų kompleksų Europoje. Todėl mes, reaguodami į poreikius, stipriname gyvulininkystei skirtos technikos krepšelį. Visi produktai ir paslaugos yra testuojami realaus ūkio sąlygomis. Dalyvavimas parodoje mums suteikia galimybę pristatyti sprendimus gyvulininkystės ūkiams, kuriuos esame išbandę patys ir, svarbiausia, įsitikinę jų efektyvumu“.
Reikia paminėti, kad šiemet naujausios technologijos bus demonstruojamos ne tik įmonių stenduose, bet ir laukuose realiomis sąlygomis. Tie, kas antrąją parodos dieną (penktadienį) nepatingės nueiti iki lauko, esančio priešais paviljoną Nr. 3, galės stebėti noraginių ir diskinių skutikų darbą, išgirsti įmonių atstovų ir mokslininkų komentarus.
Nei žingsnio be mokslo ir naujausių žinių
Didelė parodos dalis skirta šviečiamajai programai, naujausių mokslo rezultatų ir žinių sklaidai. Parodos metu vyks diskusija apie tai, ko reikia gyvulininkystės sektoriaus sėkmei, bus rengiami seminarai aktualiomis temomis, tokiomis kaip gyvūnų gerovė, užkrečiamųjų ligų prevencija, genomo tyrimų svarba, kooperacijos nauda ir kitos.
VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė pastebi, kad šiuo metu gyvulininkystės sektoriuje ryškėja kelios kryptys. Pirmiausia – didėja dėmesys tvarumui – ūkininkai vis labiau domisi sprendimais, mažinančiais poveikį aplinkai, nuo pašarų optimizavimo iki emisijų valdymo technologijų. Antra, didėja skaitmenizacijos, dirbtinio intelekto, robotizacijos, gyvulių interneto vaidmuo: duomenų analitika, išmanūs sensoriai ir automatizuotos sistemos padeda tiksliau valdyti bandas bei užtikrinti gyvūnų gerovę. Trečia, pastebime augantį susidomėjimą gyvulių genetikos pažanga ir naujomis selekcijos technologijomis, kurios leidžia siekti didesnio produktyvumo ir geresnės produkcijos kokybės.
„VDU Žemės ūkio akademija parodoje „Gyvulininkystė 2025“ pristatys mokslo tyrimų rezultatus bei praktinius sprendimus ūkiams. Lankytojai galės susipažinti su inovatyviomis augalų auginimo pašarams technologijomis, gyvūnų sveikatos ir gerovės stebėsenos galimybėmis, taip pat su mūsų kuriamais įvairiais skaitmeniniais modeliais, padedančiais prognozuoti ūkio efektyvumą. Parodoje ypatingą dėmesį skirsime jaunųjų mokslininkų projektams, kad ūkininkai iš arti pamatytų, kokias idėjas kuria būsimi specialistai“, – teigė VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. A. Miceikienė.
VDU ŽŪA Gyvūnų produkcijos tyrimų ir inovacijų centro Genetinių tyrimų laboratorijos vadovė dr. Edita Meškinytė pabrėžia: „Paroda – tiltas tarp mokslo ir praktikos. „Gyvulininkystė 2025“ svarbi ne tik sektoriaus dalyviams, bet ir pačiam mokslui. Tai vieta, kur susitinka mokslininkai, tyrėjai, ūkininkai ir studentai, dalijasi patirtimi, aptaria tendencijas ir kuria bendrą požiūrį į tvarią gyvulininkystę“.
Centre dirbantys mokslininkai, pasak E. Meškinytės, parodos metu pristatys tris aktualias temas: genomo analizės taikymas mėsinių galvijų selekcijoje, avių atsparumo skrepi ligai genotipų pasiskirstymas Lietuvoje ir pieninių galvijų A2/A2 genotipo nustatymas.
Paroda nevyktų be vieno iš partnerių – LSMU Veterinarijos akademijos prisidėjimo, kurios kancleris prof. Mindaugas Malakauskas pastebi: „Bendradarbiavimas tarp ūkininkų, šakinių asociacijų ir mokslo institucijų yra ypač svarbus siekiant užtikrinti, kad gyvulininkystė, kaip žemės ūkio sektorius, atitiktų aukščiausius tvarumo standartus, būtų matoma kaip pažangi ir konkurencinga sritis, patraukli bei pritraukianti gabiausius darbuotojus. Veikdami kartu, šie trys sektoriai gali kurti inovatyvius, atsparius ir aplinkai draugiškus sprendimus, atitinkančius tiek vietos, tiek globalius iššūkius“.
LSMU VA Gyvūnų mokslų fakultetas parodoje pristatys naujausius mokslinių tyrimų rezultatus gyvūnų sveikatingumo prevencijos, veisimo, gerovės ir tvarios gyvulininkystės srityse. LSMU Veterinarijos fakulteto Stambiųjų gyvūnų klinika demonstruos, kaip veterinarinės medicinos studentai mokomi praktiškai diagnozuoti ir gydyti ūkinių gyvūnų ligas, pristatys atliekamus mokslinius tyrimus ir inovacijas, teikiamas veterinarines paslaugas. LSMU VA Gyvūnų veisimo katedra supažindins su sprendimais, padedančius ūkiams auginti produktyvesnius ir sveikesnius gyvulius.
Didžiausias dėmesys – bendrystei ir bendros krypties paieškai
Šiųmetė gyvulininkystės paroda po vienu stogu sutelks skirtingus „žaidėjus“ – ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus, įmonių atstovus, konsultantus ir ekspertus.
Išskirtiniu stendu lankytojus šiemet pasitiks LR žemės ūkio ministerija su jai pavaldžiomis įstaigomis, kuri yra ne tik viena iš šio renginio rėmėjų, bet ir aktyviai prisideda prie renginio pristatydama veiklą, teikiamas paslaugas ir perduodama naujausias žinias.
Lankytojai parodoje taip pat bus laukiami Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos ir jos narių – net aštuonių kooperatyvų stende. Visi labai laukiami parodai atsakingai besiruošiančių Lietuvos žemės ūkio tarybos ir jos narių, Lietuvos ūkininkų sąjungos ir jos narių, įmonių, universitetų, konsultavimo įstaigų ir kitų organizacijų stenduose.
Visų šių organizacijų dalyvavimas liudija, kad gyvulininkystės sektorius rūpi daugeliui, o jo stiprybė slypi žmonėse. Kai susitinka mokslas ir praktika, susipina tradicijos ir inovacijos ir kai yra bendras tikslas – gimsta ateities idėjos ir sprendimai.
Bus ką veikti ir profesionalui ir tiesiog norinčiam gerai praleisti laiką
Paroda daugialypė, todėl čia bus ką veikti ir norinčiam žinių bei technologijų, ir norintiems tiesiog „pasižmonėti“. Štai nuolat inovacijomis besidomintis Kelmės r. ūkininkas Henrikas Minelga sako būtinai apsilankys parodoje: „Važiuojame ir dėl savęs, ir dėl vaikų, anūkų, kad ir jie susipažintų su žemės ūkiu ir jo naujovėmis. Kadangi esame gyvulininkystės ūkis, stengiamės automatizuoti fermas, ieškoti naujų technologijų ir sprendimo būdų, kurie palengvintų darbą, todėl dažniausiai parodoje didesnį dėmesį teikiame pristatomai gyvulininkystės technikai ir technologijoms“.
Tačiau net ir visiškai nesusijusiems su žemės ūkiu parodoje bus ką veikti. Profesionalūs virtuvės meistrai keps įvairių rūšių mėsą ir kvies ją paskanauti, dalinsis vertingais patarimais apie maisto gamybos subtilybes. Savo gamybos sūriais vaišins ožkų augintojai, skanių dalykų bus ir kitų organizacijų stenduose. Bus galima susipažinti su avių, alpakų ir triušių vilnos panaudojimo galimybėmis, pajodinėti žirgu, dalyvauti kitose veiklose. O kur dar žirgų parodomoji programa ar paukščių ganymo demonstracija su specialiai apmokytais šunimis.
Parodos metu taip pat vyks geriausių Lietuvos drožėjų grandininiais pjūklais dirbtuvės, tradicinė amatų ir sodinukų mugė.
Trečiąją parodos dieną lankytojams prisistatys Lietuvos kariuomenė – demonstruos moderniausią techniką, supažindins jaunimą su karjeros Lietuvos kariuomenėje galimybėmis.
Su detalia renginio programa galima susipažinti čia (nuolat atnaujinama): https://expoacademia.lt/lt-gyvulininkystes-paroda-lankytojams-parodos-programa.
Parodos ir jos renginių lankymas yra nemokamas. Parodos vienas iš rėmėjų – LR žemės ūkio ministerija.
