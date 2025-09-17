Kviečia paroda „Gyvulininkystė 2025“

Lankytojų lauks gausi įvairių veislių ir spalvų žirgų ekspozicija, išskirtinė jų parodomoji programa, skaitlingos paukščių ir triušių ekspozicijos. Parodos atidarymas vyks rugsėjo 25 d., 10 valandą. Jo metu bus įteikti medaliai „Geriausiems parodos eksponatams“.
Šiemet juos pelnė:
• UAB „Laumetris“ už traktorinę puspriekabę ritiniams vežti PTL-15R.
• AB „Lytagra“ už LELY automatinį pieno filtrą.
• UAB „Rovaltra“ už ratinį traktorių „Valtra A115 H4“.
Parodoje vyks tradicinė amatų ir sodinukų mugė, geriausių Lietuvos drožėjų grandininiais pjūklais dirbtuvės, žemės ūkio technikos demonstracijos realiomis sąlygomis. Paskutiniąją parodos dieną, šeštadienį, lankytojams prisistatys Lietuvos kariuomenė – demonstruos moderniausią techniką, supažindins jaunimą su karjeros Lietuvos kariuomenėje galimybėmis.
Lankytojai laukiami rugsėjo 25–26 dienomis nuo 9 iki 17 valandos, o rugsėjo 27 dieną – nuo 9 iki 16 valandos. Susipažinti su parodos dalyviais ir renginio programa galima interneto svetainėje https://expoacademia.lt/.
Įėjimas į parodą nemokamas.
