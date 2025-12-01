Daugiau efektyvumo, mažiau sąnaudų

Bendrovės „Giraitės vandenys“ direktorius Andrius Dzevyžis pristatė, kad naujoji technika turi regeneracijos funkciją, leidžiančią plovimo vandenį panaudoti pakartotinai. Tai ne tik taupo laiką ir mažina kuro sąnaudas, bet ir prisideda prie tvaresnės veiklos – operatoriams nebereikia dažnai vežti vandens iki nuotekų valymo įrenginių. Sukauptas šlamas perduodamas atliekų tvarkytojams tik tuomet, kai talpa užpildoma pilnai ir regeneruoti plovimo vandens nebegalima.
Visa įranga valdoma nuotoliu, todėl labai sumažinamas fizinis operatorių krūvis – nebereikia nešti ar tampyti sunkių žarnų, darbai atliekami saugiau ir ergonomiškiau.
Viliamasi, kad ši investicija leis dar operatyviau atlikti vamzdynų priežiūros darbus ir pagerins teikiamų paslaugų kokybę.
Automobilio su visa įranga vertė – 559 tūkst. eurų.
