Domeikavoje atidaryta nauja „FIFA arena“

Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant Kauno rajono savivaldybei, Lietuvos futbolo federacijai (LFF) ir FIFA. Naujoji aikštelė papildė Kauno rajono sporto infrastruktūrą ir sudarys daugiau galimybių Domeikavos gyventojams sportuoti šalia namų.
„Kauno rajone nuosekliai investuojame į sporto infrastruktūrą, tačiau svarbiausia yra ne patys objektai, o galimybės, kurias jie suteikia žmonėms. Džiaugiuosi, kad bendradarbiaudami su Lietuvos futbolo federacija ir prisijungę prie tarptautinės FIFA iniciatyvos galime sukurti dar vieną kokybišką erdvę, kuri bus atvira ne tik mokiniams, bet ir visai Domeikavos bendruomenei“, – sakė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
Naujoji aikštelė papildė Kauno rajono sporto infrastruktūrą ir sudarys daugiau galimybių Domeikavos gyventojams sportuoti šalia namų.
„FIFA arena“ pritaikyta įvairaus amžiaus žaidėjams. Dirbtinės dangos aikštelėje galės vykti treniruotės, vaikų ir jaunimo užsiėmimai, bendruomenės veiklos bei įvairūs futbolo renginiai. Įrengta infrastruktūra leis aikštele aktyviai naudotis didžiąją metų dalį.
„Dar balandžio mėnesį atidarėme pirmąją FIFA arenos aikštelę Lietuvoje ir labai smagu, kad, nepraėjus nė pusmečiui, galime džiaugtis ir antrąja. Itin pozityvu tai, kad Kauno rajono savivaldybė prisideda ir palaiko tokias iniciatyvas. Tikime, kad ši FIFA arena atlieps regiono jaunimo poreikius, prisidės prie jų užimtumo ir taps svarbia gyventojų traukos vieta“, – akcentavo LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
Pirmoji „FIFA arena“ Lietuvoje balandį atidaryta Riešėje, Vilniaus rajone. Domeikavoje įgyvendintas projektas tęsia tarptautinę FIFA iniciatyvą, kuria siekiama futbolo infrastruktūrą priartinti prie vietos bendruomenių ir suteikti daugiau galimybių sportuoti.
Atidarymo šventė subūrė gausią Domeikavos pradinės mokyklos bendruomenę ir būrį sporto pasaulio atstovų. Renginyje dalyvavo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, viceprezidentas Darius Šaluga ir generalinis sekretorius Mindaugas Griškonis, švietimo, mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas, Lietuvos vyrų nacionalinės futbolo rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas, Lietuvos moterų nacionalinės futbolo rinktinės treneris Tomas Ražanauskas, legendinis Lietuvos futbolininkas ir treneris Valdas Ivanauskas, kiti svečiai.
Naujoji aikštelė iš karto išbandyta ir praktiškai – parodomosiose rungtynėse susitiko Kauno rajono futbolo akademijos merginų komanda ir Lietuvos moterų futbolo rinktinės žaidėjos.
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