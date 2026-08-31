Dėl žalos aplinkai iš „Juknedos“ ir jos vadovo priteista per 5 mln. eurų

Kaip pranešė AAD, Kauno apygardos teismo liepos 9 dienos sprendimas per nustatytą terminą nebuvo apskųstas ir įsiteisėjo.
Teisminis ginčas tarp AAD ir bendrovės kilo dėl pastarosios veiklavietėje Kauno rajone neteisėtai laikomo labai didelio kiekio pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų.
Aplinkos apsaugos pareigūnai nustatė, kad „Jukneda“ neturėjo pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijos, o turėtas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas neturėjo teisės šioje vietoje laikyti ir šalinti pavojingųjų atliekų.
Departamento duomenimis, teritorijoje buvo laikomi alyvos, naftos produktai, dažų ir lako atliekos, atliekos su sunkiaisiais metalais ir kitomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Dalis atliekų buvo pilamos ant grunto, taip pat į duobes ir šalia esančio tvenkinio, dėl to pavojingosiomis medžiagomis buvo užterštas gruntas ir kilo žala žemei, vandeniui, gyvūnams bei augalams.
Neteisėtą pavojingųjų atliekų tvarkymą bei aplinkai padarytą žalą patvirtino AAD pareigūnų surinkti duomenys, specialistų išvados, laboratorinių tyrimų rezultatai ir ekogeologiniai tyrimai.
„Juknedos“ veikla teisėsaugos ir aplinkosaugos institucijų akiratyje atsidūrė dar praėjusio dešimtmečio viduryje. Dėl nustatytų pažeidimų vyko baudžiamasis procesas, o AAD siekė, kad už padarytą žalą atsakingi asmenys ją atlygintų.
2021 metais Kauno apygardos teismas priėmė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kuris vėliau buvo peržiūrėtas Lietuvos apeliaciniame teisme.
2023 m. iš buvusio įmonės vadovo D. J. Teismas departamento naudai priteisė 250,2 tūkst. eurų nusikaltimu padarytai žalai aplinkai atlyginti, o dėl likusios civilinio ieškinio dalies klausimas buvo perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka.
Pernai gegužę Kauno apygardos teismas iš D. J. priteisė 380,3 tūkst. nuostolių atlyginimo už aplinkos tvarkymą bei 2,71 mln. eurų už padarytą aplinkai žalą.
Šį sprendimą apskundus ir Lietuvos apeliaciniam teismui grąžinus dalį bylos nagrinėti iš naujo, šių metų liepos 9 d. Kauno apygardos teismas išnagrinėjo likusius reikalavimus ir iš įmonės departamento naudai priteisė 2,54 mln. eurų žalos aplinkai atlyginimo.
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