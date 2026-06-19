 Darbymetis Kaune: kantrybės dar prireiks

Darbymetis Kaune: kantrybės dar prireiks

2026-06-19 15:08
Pranešimas spaudai

Kaune įsibėgėjęs gatvių ir viešųjų erdvių tvarkymo sezonas intensyvus kaip niekada – veiksmas verda nuo Šilainių iki pat Vaišvydavos. Vienur darbai baigti ar artėja pabaigos link, o kitur – tik prasideda ir dėl eismo ribojimų koreguoja kelionių maršrutus. Kaip ir kasmet didžiausių darbų imamasi vasarą, prasidedant vaikų atostogoms ir esant mažiausiam eismo intensyvumui gatvėse.

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Remontuojama dešimtys gatvių

„Pagrindinės susisiekimo arterijos tvarkomos kompleksiškai. Rangovai pradeda nuo požeminių tinklų, tada pakeičia asfalto dangą ir įrengia patogius takus, apšvietimą. Iš viso per metus suremontuojama kelios dešimtys kilometrų gatvių ir šaligatvių.

Atnaujindami kelius kuriame saugesnę ir patrauklesnę aplinką gyventojams. Laiku priimti sprendimai kauniečiams užtikrina greitas ir sklandžias keliones tiek transportu, tiek ir pėsčiomis. Kantrybės dar prireiks, tačiau viskas daroma tik dėl pačių kauniečių patogumo ateityje“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Nuo birželio vidurio iki rugsėjo dėl paskutinių Pietrytinio aplinkkelio pirmojo etapo statybos užvertas eismas Kauno hidroelektrinės tiltu. Finišavus darbams, Ateities plentas ir jame įrengti transporto mazgai susijungs su T. Masiulio gatve.

Kantrybės dar prireiks, tačiau viskas daroma tik dėl pačių kauniečių patogumo ateityje.

Veiksmo netrūksta ir kitose miesto vietose – darbymetis tęsiamas H. ir O. Minkovskių, Birželio 23-iosios, Didžiosios, R. Kalantos, D. Poškos, Girios, Užvingių, Julijanavos, Suvalkiečių, Biržiškų, M. Riomerio, O. Milašiaus, Baltijos ir Mateikos gatvėse, taip pat Nemuno ir Neries krantinėse, Šilainių plente ir ant M. K. Čiurlionio tilto.

Lygiagrečiai prasideda Vilniaus gatvės požeminės perėjos kapitalinis remontas – bus atnaujinta šios pėsčiųjų arterijos išvaizda ir abipus laiptų įrengti keltuvai neįgaliesiems. Net ir vykstant darbams, pėstiesiems bus užtikrintas praėjimas.

Šiemet darbai jau finišavo Geležinio Vilko ir M. Jankaus gatvėse – kompleksiškai atlikus darbus atnaujinta asfalto danga, takai, pasirūpinta automobilių parkavimo vietomis.

Viešųjų erdvių pokyčiai

Šių metų pavasarį išvaizdą pakeitė Griunvaldo gatvė, tapusi pėsčiųjų alėja. Čia atnaujintos ne tik dangos, bet ir apšvietimas, taip pat įrengti nauji suoliukai, dviračių stovai ir kiti mažosios architektūros elementai.

Pastebimų pokyčių sulaukė ir Kauno geležinkelio stoties prieigos. Iš viso sutvarkyta beveik 4 tūkst. kv. m plotą užimanti teritorija. Joje rekonstruoti ir įrengti lietaus nuotekų surinkimo tinklai, apšvietimas, atnaujinta aikštės danga, pėsčiųjų takai. Tarp pagrindinių naujovių – „Kiss and Ride“ vietos skubantiems į traukinius. Tuo pačiu įrengta papildoma pravažiavimo juosta ir dvi trumpalaikio sustojimo zonos.

Praėjusio mėnesio pabaigoje darbai oficialiai užbaigti ir Rotušės aikštėje. Po rekonstrukcijos esama važiuojamoji dalis aplink aikštę išliko grįsta akmenimis. Likusioje erdvėje įrengta granito danga. Aikštės grindinys – vienodo aukščio, be bortelių ar kitų iškilumų. Atnaujintas ir „šulinio“ fontanas ties Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia – sunkiai prieinamas ir šešėlyje skendėjęs objektas pakeistas iš grindinio trykštančiomis vandens srovėmis. Išsaugoti brandūs medžiai, aplink juos sukurtos poilsio ir žalumos salelės.

Kauno m. savivaldybės nuotr.

Statomos jungtys

Tarp didžiųjų susisiekimo infrastruktūros objektų šiemet užbaigtos Ašigalio viaduko per A1 magistralę statybos. Čia pat įrengtos lėtėjimo ir greitėjimo juostos, takas pėstiesiems ir dviratininkams.

Vis labiau pabaigos link artėja ir Santakos tilto statyba – tarp Užnemunės ir Brastos gatvių atlikta per 80 procentų visų darbų. Vienoje kranto pusėje tiltą sujungs įrengta žiedinė sankryža, o kitoje – statomas viadukas su tuneliu. Planuojama, kad naujoji jungtis bus atverta jau šių metų pabaigoje.

Tuo pačiu statomi dar du tiltai, išskirtinai pėstiesiems ir dviratininkams. Vienas jų sparčiai kyla tarp Nemuno salos ir Žemosios Fredos, o kitas – abipus Senamiesčio ir Brastos g.

Čia pat įsibėgėjo Vilijampolės transporto mazgo statyba. Po P. Vileišio tiltu statomas naujas kelias, kurį sujungs dvi žiedinės sankryžos.

Šiame straipsnyje:
darbai Kaune
statomi tiltai
tvarkomos gatvės
atnaujinamos viešosios erdvės

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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Tomas Jakutis
"sunkiai prieinamas ir šešėlyje skendėjęs objektas pakeistas iš grindinio trykštančiomis vandens srovėmis. Išsaugoti brandūs medžiai" - va čia man naujiena, kad fontanas buvo sunkiai prieinamas! Ir KOKIE tai buvo sunkumai? Šešėlyje skendėjo..? Vasarą smagu šešėlyje, o brandūs medžiai palikti, tad šėšėlis išliks.
3
-4
Kaunietis
Pagarba Merui! Tai ne buvęs nesusipratimas.
8
-2
Saunu
Saunu kad kaunas turi ir miestui vadovauja tikras gaspadorius meras matjosaitis didziules stiprybes merui
13
-3
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