Bėgimo šventė Zapyškyje – šimtai dalyvių

Savo jėgas bėgimo trasoje nusprendė išbandyti šiek tiek daugiau nei 400 bėgikų ne tik iš įvairių Pakaunės miestelių, bet ir kitų šalies vietovių.
Varžybas atidaręs Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys džiaugėsi, kad tiek daug moksleivių mėgsta sportuoti ir aktyviai leisti laisvalaikį. „Judėjimas yra sveikata, o bėgimas – džiaugsmas. Linkiu, kad šiandien bėgtumėte greičiau už vėją, o siekti geriausių rezultatų jus įkvėptų olimpietis K. Orentos, kurio garbei rengiamos šios varžybos“, – sakė vicemeras.
Sportininkai varžėsi trijose skirtingose atstumų trasose: 300 m, 500 m ir 1 km. Varžybų dalyviai pagal amžių buvo suskirstyti į septynias grupes, atskirai berniukai ir mergaitės.
Bėgimo dalyviai, taip pat ir sportininkų artimieji vienbalsiai tvirtino, kad tai ne tik bėgimo varžybos – tai bendrystės šventė. Trasoje girdėjosi plojimai ir palaikymo šūksniai kiekvienam bėgikui, nesvarbu, ar kažkuris pirmavo, ar – bėgo paskutinis.
Kiekvienam varžybų dalyviui savivaldybė padovanojo marškinėlius, jais pasipuošę vaikai startavo bėgime.
Pasibaigus bėgimo varžyboms kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai ir prizininkai buvo apdovanoti specialiais Lengvosios atletikos asociacijos (LAA) įsteigtais prizais, medaliais ir dovanėlėmis. Apdovanojimus prizininkams įteikė vicemeras L. Dilys, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus pavaduotojas sportui Arūnas Talalas, Zapyškio seniūnė Daiva Eidukynienė, Lengvosios atletikos asociacijos viceprezidentas ir valdybos pirmininkas Algirdas Maldūnas bei bendrovės „Langvarta“ direktorius Valdas Kabišius.
Šios bėgimo varžybos vyksta jau dešimtus metus, o Zapyškyje jos rengiamos šeštą kartą.
