Buvusiai sanatorijai Kulautuvoje – naujas vaidmuo

Vienoje vietoje
Amžėjant visuomenei Lietuvoje vis labiau susiduriama su slaugos ir palaikomojo gydymo galimybių trūkumu. Kaunas ėmėsi iniciatyvos šią problemą spręsti.
Buvusi vaikų tuberkuliozės ligoninė-sanatorija po išsamios rekonstrukcijos tapo Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės padaliniu. Jame numatyta beveik 170 vietų gyventojams, kuriems dėl amžiaus, sveikatos būklės ar negalios reikalinga trumpalaikė ar nuolatinė priežiūra.
Naujasis padalinys išsiskiria tuo, kad medicininės slaugos ir socialinės globos paslaugos sutelktos vienoje vietoje. Žmogui, kuriam reikia ne tik gydytojo ar slaugytojo pagalbos, bet ir kasdienės priežiūros, nereikės keisti įstaigos vien dėl pasikeitusių jo poreikių.
Atidarymo dieną svečiams buvo surengta ekskursija po pastatą, aprodyta, kaip įrengti kambariai, bendrosios erdvės.
Pavyzdys kitiems
„Čia lankiausi dar 2018 m. ir nusižiūrėjome šitą pastatą. Gražiausia sanatorija – ne tik dėl savęs, bet ir dėl visų Kauno miesto ir regiono gyventojų“, – per atidarymą kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Atidarymo ceremonijoje dalyvavusi ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus patarėja sveikatos klausimais Marija Jakubauskienė sakė, kad Kulautuvoje pasirinktas modelis aktualus ir kitoms savivaldybėms.
„Jūs aplenkiate laiką ir praktiškai rodote pavyzdį, kaip reikia oriai žiūrėti į sveikatą, senėjimą ir kaip pasiruošti augančios senėjančios visuomenės poreikiams“, – kalbėjo buvusi ministrė.
Pasak M. Jakubauskienės, jau atidarymo dieną su kitų regionų ligoninių vadovais buvo kalbama apie naująjį padalinį. „Sakė, kad semsis iš jūsų patirties“, – kalbėjo premjero patarėja.
Projektą įgyvendino bendrovė „Kaunesta“, statybos darbų techninę priežiūrą vykdė bendrovė „Verslo“. Projektas finansuotas Kauno miesto savivaldybės lėšomis, jo vertė – daugiau kaip 8,8 mln. eurų su PVM.
Pritaikyta ir darbuotojams
„Besigydysiantys žmonės čia ras jaukumą, saugumą ir jiems pritaikytas patalpas. Čia bus teikiamos sveikatos priežiūros, geros savijautos ir geros gyvenimo kokybės paslaugos. Labai džiaugiamės ir tuo, kad geras sąlygas turės darbuotojai“, – sakė K. Griniaus ligoninės direktorė Ieva Bradulskienė.
Aprodydama padalinį ji atkreipė dėmesį, kad skirtingos pastato dalys suskirstytos spalvomis. Visa tai dėl to, kad dideliame pastate būtų paprasčiau orientuotis ir pacientams, ir darbuotojams.
Palatos įrengtos vienodu principu. Kiekvienoje – po dvi vietas su specializuotomis lovomis, kiekvienoje įrengtas atskiras sanitarinis mazgas su dušu ir tualetu. Erdvės pritaikytos žmonėms, kuriems dėl sveikatos būklės sunku savarankiškai judėti ar pasirūpinti kasdieniais poreikiais.
Įrengtos modernios medicinos personalo darbo vietos, bendrosios erdvės gyventojams, administracinės ir techninės patalpos. Pasirūpinta visa slaugos ir priežiūros paslaugoms teikti reikalinga šiuolaikiška medicinos įranga.
Renovacijos metu sutvarkytos ir atnaujintos pastato inžinerinės sistemos. Daug dėmesio skirta techniniams sprendimams, siekiant užtikrinti jų patikimumą, efektyvumą ir atitiktį šiuolaikiniams sveikatos priežiūros įstaigoms keliamiems reikalavimams.
Naujojo padalinio garbaus amžiaus gyventojais rūpinsis ir jiems specializuotas paslaugas teiks gydytojai, slaugytojai ir jų padėjėjai, kineziterapeutai, socialiniai darbuotojai ir kitų sričių profesionalai. Personalas jau sukomplektuotas.
Plėtros dalis
Kulautuvos padalinio įrengimas yra tik viena K. Griniaus ligoninės plėtros dalių.
Panemunėje, Raudonojo Kryžiaus gatvėje, planuojamas naujas gydymo paskirties priestatas, kuriame numatoma įrengti dar apie 150 vietų.
Įgyvendinus ir šį ambicingą užmojį, slaugos vietų skaičius K. Griniaus ligoninėje turėtų išaugti iki maždaug 540.
(be temos)