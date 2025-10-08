Būtina tobulinti gyventojų perspėjimo sistemą: nepatinka, kad ne visur girdime sirenas

„Man nepatinka, kad ne visur girdime sirenas. Šitą tikrai reikės taisyti ir sirenų garsumas turi būti koreguojamas“, – žurnalistams trečiadienį Kaune sakė premjerė Inga Ruginienė.
„Kartu manau, kad ši savaitė mums parodys bendrą paveikslą. Norėsiu pamatyti tas skyles, kurių mes neuždengėme per šią savaitę, ir sėsime peržiūrėti, kaip galime sustiprinti tam tikrus dalykus“, – pridūrė ji.
Ministrės pirmininkės teigimu, klaidos per pratybos yra normalu ir net pageidautinos, nes jos suteikia galimybę mokytis.
„Aš labai tikiuosi, kad tokios pratybos bus rengiamos dar didesniu dažnumu, nes šiai dienai turint jautrią geopolitinę situaciją mes turime būti pasirengę viskam“, – sakė I. Ruginienė.
„Šios pratybos demonstruoja ne tik institucijų tarpusavio sąveiką ir darbą, bet lygiai taip pat džiaugiuosi, kad civiliai yra įtraukiami į šį procesą, nevyriausybinės organizacijos, ir tai rodo, kad mes mokomės iš Ukrainos padarytų pirmų klaidų“ – teigė premjerė.
Tuo metu NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas sakė, kad pirmosios pratybų dienos parodė netenkinantį gyventojų informavimo pranešimais mastą.
„Jis buvo apie 92–93 proc., tai tas mūsų netenkina. Mūsų tikslas yra 100 proc., kad visi žmonės gautų pranešimą. Tai čia žiūrėsime ir čia žinau, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) apie tai pasisakė ir tikrai tą sistemą sutvarkysime“, – kalbėjo V. Vitkauskas.
Pasak jo, pratybos atskleidė technines detales, kurios yra „nesunkiai koreguojamos“.
„Bet mūsų tikslas nėra, kad mes idealiai viską padarytume. Mūsų tikslas kaip tik pamatyti tas sunkesnes vietas, kur galėtumėm greitai pataisyti“, – pažymėjo V. Vitkauskas.
Taip Vyriausybės ir NKVC vadovai kalbėjo Kauno klinikose antradienį vykstant civilinės saugos pratyboms „Darbuotojų veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui“. Šios pratybos yra mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų „Vyčio skliautas 2025“ dalis.
„Mes norėtumėm pamatyt šiandien, kaip tarnybos tvarkosi su dideliu iššūkiu, tai yra radiaciniu iššūkiu. Nes tai irgi yra išbandymas mūsų tarnyboms, kurios ne kiekvieną dieną su tuo susiduria ir mes suprantame Lietuvoje, kad tos ekspertizės per daug nėra ir tą ekspertizę reikia lavinti“, – teigė NKVC vadovas.
Kaip rašė BNS, pratybos „Vyčio skliautas 2025“ truks iki spalio 11 dienos.
Pagrindinis jų tikslas – įvertinti valstybės mobilizacinės sistemos būklę, kaip veiktų esminis valstybės persitvarkymas ir išteklių sutelkimas pasirengiant šalies gynybai, vykdant gyvybiškai svarbias funkcijas sparčiai kintančioje saugumo aplinkoje.
