Baikerių atstovas: norime, kad Lietuvoje būtų tvarka

Ko atvyko?
„Kauno dienos“ studijoje žurnalistas Gražvydas Muižys pakalbino Kauno regiono baikerių klubų sekretorių Liną Pečiukaitį. Šis gerai žinomas baikerių bendruomenėje žmogus figūravo daugybėje nuotraukų, darytų tarptautinio atgarsio sulaukusiame baikerių susirinkime prie Kauno mečetės.
„Ši akcija buvo siekis atkreipti institucijų dėmesį į tvarkos pažeidimus, o ne sąmoningas neapykantos kurstymas“, – „Kauno dienos“ studijoje sakė L. Pečiukaitis, aptariant tai, kas vyko prie mečetės, kodėl buvo atsinešta kiaulės galva, ką mano dėl kaltinimų nacistine simbolika ir dėl Rusijos žvalgybos pėdsako.
Jis tikino, kad susibūrimo tikslas buvo savo akimis pamatyti, kas vyksta ir atkreipti institucijų dėmesį į vietos gyventojų keliamas problemas.
„Sklido kalbos apie netvarką prie Kauno mečetės, apie viešosios tvarkos problemas, garsias pamaldas, automobilių statymą. Buvo smalsu nuvažiuoti ir pažiūrėti, kas ten iš tikrųjų vyksta“, – sakė L. Pečiukaitis ir pridūrė, kad atvyko kelių klubų žmonės, tačiau, jo teigimu, tai nebuvo iš anksto suplanuotas masinis susibūrimas.
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Policijos pajėgos nustebino
L. Pečiukaitį nustebino tai, kad prie mečetės baikerių laukė gausios policijos pajėgos. Pasak jo, kai pareigūnai paprašė pasitraukti nuo suoliukų teritorijoje, kuri, kaip buvo paaiškinta, yra nuomojama ir netrukus turėjo būti naudojama maldai, baikerių atstovai pakluso.
„Nebuvo jokių išsišokimų, klausėme policijos prašymų. Teritoriją atlaisvinome ir žmonės galėjo melstis“, – teigė baikerių atstovas, pats dalyvaujantis iniciatyvose, kuriomis siekiama gerinti baikerių ir pareigūnų bendradarbiavimą.
Viešojoje erdvėje pasirodė teiginių, kad prie mečetės susirinkę baikeriai demonstratyviai burzgino motociklus ir trukdė maldai. L. Pečiukaitis su tokiu vertinimu nesutinka.
„Mes atvykome iki pamaldų ir visą laiką stovėjome. Jeigu vienas kitas motociklas išvažiavo, tai nereiškia, kad mes specialiai burzginome. Didžioji masė išvažiavo jau po pamaldų“, – aiškino vyras.
Anot jo, dalis muzikos buvo paleista pačių vietos gyventojų. „Į balkoną išėję žmonės mus pasitiko, sakė: „Pagaliau atvažiavote, gal kas nors sureaguos.“ Jie patys uždėjo „AC/DC“ muziką. Vėliau muziką leidome ir mes“, – pasakojo L. Pečiukaitis.
Jis taip pat neigia, kad baikerių tikslas buvo konfliktuoti su mečetės lankytojais. Anot jo, po maldos išėję žmonės pradėjo reikšti nepasitenkinimą. Neneigia, kad kilo abipusių reakcijų.
Į balkoną išėję žmonės mus pasitiko, sakė: „Pagaliau atvažiavote, gal kas nors sureaguos.“ Jie patys uždėjo „AC/DC“ muziką.
Kodėl būtent mečetė?
L. Pečiukaitis pabrėžia, kad susibūrimas esą nebuvo nukreiptas prieš islamą ar konkrečią religinę bendruomenę.
Jo teigimu, viena pagrindinių problemų – taisyklių laikymasis. Ypač daug klausimų, anot jo, kelia netvarkingas automobilių parkavimas gatvelėse aplink mečetę, dėl to gyventojams tampa sudėtinga patekti į savo kiemus ir policijos reakcija į gyventojų skundus.
„Norime, kad Lietuvoje būtų tvarka, kad įstatymai galiotų visiems vienodai. Jeigu ką nors padarome mes, už tai esame baudžiami. Norisi, kad tos pačios taisyklės galiotų visiems“, – teigė L. Pečiukaitis.
Po įvykio viešojoje erdvėje buvo pradėta diskutuoti ir apie ant jo liemenės matomą simbolį. „Tai yra patentuotas „Honda Goldwing“ prekių ženklas. Jis neturi nieko bendro su nacizmu. Kas domisi motociklizmu, tai žino“, – sakė vyras.
L. Pečiukaitis taip pat nesutinka su bandymais visą baikerių bendruomenę sieti su vieno žmogaus tatuiruotėmis ar simboliais. „Negalima pagal vieną žmogų spręsti apie visą bendruomenę. Baikerių bendruomenėje yra įvairių žmonių, įvairių pažiūrų“, – sakė pašnekovas.
Kiaulės galva
Daugiausia atgarsio sulaukė prie mečetės baikerių atsivežta kiaulės galva. L. Pečiukaitis sako negalintis paaiškinti, kaip ji ten atsirado.
Vis dėlto pateikė savą šio simbolio interpretaciją. „Kodėl visi į ją žiūri tik per kitų religijų požiūrį? Kodėl nežiūrime, ką kiaulė reiškia Lietuvoje?“ – klausė vyras. Jis aiškino, kad kiaulė lietuviškoje tradicijoje buvo siejama su turtu, gerove ir ūkiu.
Dar vienas viešojoje erdvėje nuskambėjęs kaltinimas – esą prie susibūrimo galėjo būti prisidėjusi Rusijos žvalgyba.
„Žmonės, nepatikrinę faktų, paskleidė tokią žinią. Aš pats daug kartų buvau Ukrainoje, vežiau paramą. Žinau ne vieną žmogų iš mūsų bendruomenės, kuris padeda Ukrainai“, – sakė L. Pečiukaitis.
Pasak jo, daliai baikerių parama Ukrainai yra ne vien žodžiai – kai kurie žmonės patys vyksta į šią šalį ir gabena reikalingus daiktus. „Todėl labai keista, kai žmonės bando mus sieti su Rusijos interesais vien dėl to, kad keliame klausimų apie tvarką Lietuvoje“, – teigė L. Pečiukaitis.
Žada atsakyti
Po įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. L. Pečiukaitis sako, kad tai savaime nereiškia konflikto su teisėsauga.
Labai keista, kai žmonės bando mus sieti su Rusijos interesais vien dėl to, kad keliame klausimų apie tvarką Lietuvoje
„Jeigu esame kuo nors nusižengę, turėsime už tai atsakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus“, – sakė vyras, kurio vertinimu, susibūrimo atgarsis gerokai viršijo tai, ko baikerių bendruomenė tikėjosi.
Apie naujas panašias akcijas baikerių atstovas kalba atsargiai. Jo teigimu, dabar svarbiausia – ne dar labiau kaitinti situaciją, o išsiaiškinti, kas konkrečiai vyksta prie mečetės, išgirsti vietos gyventojų skundus ir užtikrinti, kad taisyklės būtų vienodos visiems.
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