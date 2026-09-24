Ar žinote, kodėl mėlynai nušvito Laisvės alėjos fontanas?

„Trečiadienio vakare mėlynai nušvito Laisvės alėjos fontanas“, – prie pasidalytų nuotraukų rašė Kauno miesto savivaldybės atstovai.
Mėlyna spalva simbolizuoja Gestų kalbos dieną ir vienija prie pasaulinės iniciatyvos prisijungiančius miestus. Kaunas ne pirmus metus prisijungia prie šios iniciatyvos ir parodo, kad kurtieji nėra pamiršti ar palikti vieni. Tai simbolinis būdas išreikšti palaikymą kurčiųjų bendruomenei.
Tarptautine gestų kalbų diena pradėta minėti 2017 m. po to, kai šią dieną paskelbė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. Rugsėjo 23-oji pasirinkta dėl to, jog šią dieną 1951 m. buvo įsteigta Pasaulio kurčiųjų federacija.
Įdomu tai, kad gestų kalba nėra tarptautinė, bet yra sukurta paprastesnių žodžių, kad galėtų susikalbėti viso pasaulio kurtieji. Visame pasaulyje egzistuoja daugiau nei 300 skirtingų gestų kalbų.
Kurčiųjų bendruomenių lygybę visuomenėje ir gestų kalbų pripažinimą simbolizuoja Mėlynas kaspinas.
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