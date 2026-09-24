Apžvalgos ratas jau sukasi: vykdomi bandymai

„Kaunas IN“ vadovas Tadas Stankevičius „Kauno dienai“ minėjo, kad rato techninė patikra bus vykdoma kelias dienas. Tad praeiviai jau gali pastebėti, kaip šis naujasis objektas veikia. Bandymų metu tikrinamos visos sistemos, žiūrima, kaip jos veikia, užtikrinamas būsimų lankytojų saugumas.
Pasak, T. Stankevičiaus, kitą savaitę taip pat bus vykdomi apžvalgos rato testavimo darbai bei personalo mokymai.
Portalas kauno.diena.lt skelbė, kad prieš kelias dienas Nemuno saloje buvo atlikti ir rato apšvietimo testavimo darbai. Jų metu gondolų šonuose degė įvairių spalvų juostos, taip pat buvo įjungtas ir viduryje rato esantis LED ekranas.
Iš 45 metrų aukščio apžvalgos rato atsivers centrinė Kauno dalis, Žemoji Freda, Aleksoto bei Žaliakalnio šlaitai.
Kaune jau stovi apžvalgos ratas
Kauno miesto savivaldybė skelbė, kad naujasis apžvalgos ratas turi 32 uždaras kondicionuojamas ir šildomas gondolas, pritaikytas naudoti visais metų laikais. Vienu metu ratu pramogauti galės iki 192 žmonių. Olandijos kompanijos „SkyView Creation B.V.“ pagamintas įrenginys gali būti išrenkamas ir perkeliamas į kitą vietą.
Suaugusiems bilietas kainuos 12 eurų, o vaikams nuo 4 iki 15 metų, studentams, senjorams ir neįgaliesiems – 8 eurai. Vaikams iki 4 metų ir neįgaliuosius lydintiems asmenims pramoga bus nemokama. Šeimos bilietas (2 suaugusieji ir 2 vaikai) kainuos 35 eurus, o su trimis vaikais – 39 eurus. VIP kabina vienam ar dviem asmenims su gėrimu: 50 eurų.
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