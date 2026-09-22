 Nemuno saloje pastatytas apžvalgos ratas parodė pirmąsias savo spalvas

Nemuno saloje pastatytas apžvalgos ratas parodė pirmąsias savo spalvas

2026-09-22 18:13 kauno.diena.lt inf.

Nemuno saloje jau sumontuotas apžvalgos ratas, bet kol kas jis lankytojų dar nepriima. Šiuo metu vyksta įvairūs objekto užbaigimo ir testavimo darbai.

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Štai kauniečiai užfiksavo, kaip apžvalgos rato gondolos nušvito spalvomis. Pasak praeivių, gondolų šonuose buvo matyti mėlyna spalva, bet kelios mirksėjo pakaitomis tai raudona, geltona ar kitomis spalvomis. Tai rodo, kad šviesos galės būti programuojamos ir keistis vos ne pagal nuotaiką.

Apžvalgos rato viduryje taip pat jau veikia ir LED ekranas, kuriame matomas pavadinimas.

Artimiausiu metu turėtų vykti apžvalgos rato koto bandymai, žiūrima, kaip jis sukasi, kaip veikia visa sistema.

Primename, Nemuno saloje iškilęs apžvalgos ratas siekia 45 metrų aukštį. Iš jo atsivers vaizdai į Senamiesčio, Naujamiesčio, Žemosios Fredos, Aleksoto ir Žaliakalnio rajonus.

Apžvalgos ratas yra mobilus – prireikus jį bus galima išmontuoti ir perkelti į kitą vietą.

Šiame straipsnyje:
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