Apdovanojo už tvarumą

2025-12-01 18:00 kauno.diena.lt inf.

Vilniuje surengti Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros „Lineša“ organizuojami „Tvarios mokyklos“ apdovanojimai.

Trijulė: „Trečiosios tvarumo bruknės“ lentelės buvo įteiktos Zapyškio pagrindinei mokyklai, Kačerginės mokyklai-daugiafunkciam centrui ir Ilgakiemio mokyklai-darželiui.
Trijulė: „Trečiosios tvarumo bruknės“ lentelės buvo įteiktos Zapyškio pagrindinei mokyklai, Kačerginės mokyklai-daugiafunkciam centrui ir Ilgakiemio mokyklai-darželiui. / D. Augulio nuotr.

Šalies ugdymo įstaigoms, kurios tvarumo srityje yra padariusios didžiausią pažangą, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė įteikė „Trečiosios tvarumo bruknės“ lenteles.

Ši lentelė – aukščiausias įvertinimas, suteikiamas tik toms mokykloms, kurios nuosekliai integruoja tvarumo principus į kasdienę veiklą, daro matomą poveikį aplinkai ir gali dalytis patirtimi su kitais.

„Trečiosios tvarumo bruknės“ lentelės buvo įteiktos ir trims Kauno rajono ugdymo įstaigoms:

„Tvarios mokyklos“ apdovanojimai yra dalis darbotvarkės „Tvari mokykla 2030“. Jie organizuojami siekiant pasidalyti Lietuvos mokyklų tvarumo pavyzdžiais ir gerosiomis praktikomis, taip pat apdovanoti tvarių mokyklų kūrėjus.

Kauno rajono diena

