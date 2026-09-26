Akademijoje – 11-oji sporto ir meno šventė „Adamkiada“

Šventėje dalyvavo ir pats prezidentas Valdas Adamkus. Sveikindamas jaunimą jis linkėjo nebijoti varžytis ir pralaimėti, o svarbiausia – visuomet gerbti savo varžovą.
Šiemet „Adamkiada“ sutraukė moksleivius iš 25 Lietuvos mokyklų. Kiekvienai iš 25 „Adamkiadoje“ dalyvavusių mokyklų padovanotas simbolinis 100-mečio ąžuoliukas.
Kauno rajonui „Adamkiadoje“ atstovavo Garliavos Jonučių progimnazijos mokiniai, šventėje pelnę ir prizinių vietų. Aretas ir Vytis mišrioje komandoje iškovojo I vietą krepšinio, Justinas ir Lukas – I vietą futbolo varžybose, o Tajus 100 m bėgimo rungtyje užėmė II vietą.
Jaunimas varžėsi 100 m bėgimo, šuolio į tolį, krepšinio, tinklinio ir futbolo rungtyse. Meninius gebėjimus dalyviai atskleidė dailės plenere „Laiškas Prezidentui“ ir dainų festivalyje „Šimtmečio karta: dainuojame Lietuvai“.
25 – tiek šiemet „Adamkiada“ sutraukė moksleivių iš Lietuvos mokyklų.
Šventėje dalyvavo ir Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jolanta Jankauskienė su komanda ir kiti garbūs svečiai.
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