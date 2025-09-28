Tarptautinis šokio festivalis „AURA 35“: kūno gelmės šokio jūroje

Didingas atidarymas
Tarptautinis šokio festivalis „Aura“, neatsiejamas nuo Kauno miesto kultūrinio identiteto, šiemet mini 35-ąją sukaktį. 35 metus festivalio organizatorius Kauno šokio teatras „Aura“ žiūrovams atveria duris į aukščiausio lygio šiuolaikinio šokio sceną.
Šiemet festivalis drąsiai žengia į dabarties aktualijų širdį – nuo ekologinių ir politinių problemų iki gilių asmeninių istorijų ir visuomenės marginalijų. Šių metų programa – tai keturių dienų kelionė per jausmingas, intelektualias, kartais net provokuojančias šokio patirtis, kurios jungia ne tik skirtingas šalis, kultūras ir kartas, bet ir mus pačius – kaip jautrius, mąstančius ir atsakingus šiuolaikinius žmones.
Festivalis prasidės Kauno sporto halėje Kauno šokio teatro „Aura“ ir Kauno miesto simfoninio orkestro bendru kūriniu „Jūra“, įkvėptu Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos. Choreografė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Birutė Letukaitė šiuo darbu atveria šiuolaikinio žmogaus santykio su gamta tragizmą.
Šiandien Baltijos jūra yra visai kitokia nei tuo metu, kai M. K. Čiurlionis kūrė savo muzikinį šedevrą „Jūra“. Šiandien – kita epocha. Jūra užnuodyta, užteršta. Visuomenė gyvena tarsi ant tiksinčios bombos, kiekvienas žingsnis lydimas vidinės įtampos. Menininkė savo naujausiu kūriniu kalba apie Baltijos jūrą, kaip metaforą atskleidžiančią šiandieninės visuomenės „užterštumą“.
Scenoje kartu su Kauno šokio teatro „Aura“ šokėjais pasirodys ir jaunoji Lietuvos šiuolaikinio šokio šokėjų karta – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Kauno Miko Petrausko menų mokyklos mokiniai ir „Auros“ studijos auklėtiniai.
Vakaro tęsinys persikels į Kauno kino centrą „Romuva“, kur Danijos trupė GRANHØJ DANS pristatys intymų, jautrų ir politiškai aktualų spektaklį „Tai ne Romeo ir Džuljeta“. Šiuolaikiškai interpretuota meilės istorija perpasakojama muzikos, šokio ir karo Europoje fone. Tai suaugusiesiems skirta refleksija apie meilės jėgą ir pažeidžiamumą.
Jautrūs prisilietimai
Antroji festivalio diena prasidės Kauno kino centre „Romuva“ su portugalų trupės „Almada“ spektakliu „Deginimo procesas atbuline tvarka“. Minint Franzo Kafkos mirties šimtmetį, choreografė São Castro kviečia patirti šokį kaip filosofinį, literatūrinį ir vizualinį potyrį, kuris, pasitelkiant F. Kafkos estetiką, iš naujo klausia – ką reiškia būti menininku, stebėtoju ir žmogumi?
Vakaras persikels į Nacionalinį Kauno dramos teatrą (NKDT), kur Rūtos salėje publika išvys tris unikalius Japonijos šiuolaikinio šokio darbus. Tara Hirata, Takayoshi Tsuchida ir trupė „Leonom“ kalbės apie netektį, vienatvę, atmintį ir buvimą pasaulyje be žodžių. Kūriniai „52 Hz“, „Kalbuosi su tavimi“ ir „Grįžimas namo“ atskleis japonų šokio filosofiją, kurioje estetika dera su egzistenciniais ieškojimais ir kūno poetika.
Festivalio žvaigždė
Trečioji diena – viena ryškiausių festivalio programoje. Nacionalinio Kauno dramos teatro didžiojoje scenoje pasirodys pasaulinio garso choreografas Emanuelis Gatas ir jo trupė „Emanuel Gat Dance“ iš Prancūzijos. Spektaklis „Laisvės sonata“ – tai choreografinė simfonija, kuri muzikaliai jungia Kanye Westą ir Ludvigą van Beethoveną, o per judesį tyrinėja laisvės formą ir turinį.
E. Gatas gimė Izraelyje ir iš pradžių šoko su Liatos Dror ir Niro Ben Galo trupe, prieš pradėdamas savo karjerą kaip nepriklausomas choreografas 1994 m. Jo trupė „Emanuel Gat Dance“ yra įsikūrusi Marselyje, Prancūzijoje. Dėl savo unikalaus asmeninio požiūrio į choreografiją ir šokio kompoziciją E. Gatas laikomas vienu žymiausių ir kūrybingiausių šiandien Europoje dirbančių choreografų. Per pastaruosius 25 metus jo darbai buvo pristatyti daugybėje svarbiausių pasaulio šokio scenų ir festivalių.
Pernai vykusiame tarptautiniame šokio festivalyje „Aura“ kauniečiai ir miesto svečiai buvo sužavėti E. Gato spektaklio „Meilės traukinys” (Love train). 2023 m. E. Gatas teatrui „Aura“ sukūrė spektaklį „Kartotojai“ (The Loop). Nuo 2024 m. „Auros“ šokėjas Pepė Jaimesas šoka ir dviejuose E. Gato spektakliuose: „Meilės traukinys“ ir „Laisvės sonata“ (Freedom Sonata).
Vakaro pabaigoje NKDT Rūtos salėje įvyks provokuojantis ir estetiškai galingas „House of IVONA“ spektaklis „Selektyvus veisimas“, kuriame susiduria ekologijos, gyvūnų gerovės ir LGBTQIA+ temos. Pablo Girolamio sukurtas pasirodymas – tai performatyvus pareiškimas apie žmogaus santykį su gamta, kontrolės troškimą ir evoliucijos padarinius.
Šokio kelionė
Paskutinė festivalio diena kvies į unikalią šokio ekskursiją kartu su „Ekskursu“. Trys šokio pasirodymai, trys skirtingos vietos, trys jautrios temos. Kelionė prasidės Kauno menininkų namuose, kur choreografė, buvusi teatro „Aura“ šokėja Austėja Vilkaitytė pakvies į spektaklį „Sportinis šokis“. Pasirinkusi itin specifišką, hermetišką, tačiau kartu – istorinę, net nacionalinę sporto ir šokio raišką, menininkė klausia: kaip galima šį labai meistrišką amatą parodyti kitaip? Kas slypi už šokėjų aistros savo profesijai?
Šokio kelionės tęsinys – Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, kur choreografas Tadas Almantas ir atlikėja Clara Giambino kvies į intymų pasirodymą „Sudievinta“. Kūrėjai žiūrovams užduos nebylų klausimą: kokia yra šiandienė jauna moteris be kaukės?
Spektaklio autoriai T. Almantas ir C. Giambino – taip pat buvę Kauno šokio teatro „Aura“ šokėjai, tęsiantys savo karjeras už Lietuvos ribų. Spektaklio „Sudievinta“ atlikėja C. Giambino – unikalaus talento menininkė, derinanti net dvi – šokėjos ir vokalistės – karjeras.
Galiausiai Vytauto Didžiojo karo muziejuje latvių kūrėjas Dmitrijs Gaitjukevičs pristatys refleksyvią choreografiją „Savo vieta“, klausdamas: kur mano vieta šiame pasaulyje? Scenoje pasirodys jaunieji Latvijos šokėjai: Rygos baleto mokyklos, Nacionalinės vidurinės meno mokyklos (Menų ugdymo kompetencijos centro) Šiuolaikinio šokio programos baigiamojo kurso studentai.
