Romualdo Požerskio „Kelyje“: gyvenimas, sustabdytas kadre

Akimirkos svarba
Parodoje pristatoma daugiau nei penkis dešimtmečius trunkanti R. Požerskio kūryba: humanistinė, dokumentinė, socialinė ir kraštovaizdžio fotografija. Ekspozicijoje – darbai iš vienos naujausių fotografijos serijų „Salos“, kelionių po Bangladešą, Nevados dykumoje vykstančio festivalio „Degantis žmogus“, sakralumą ir lietuviškas tradicijas atskleidžiantis ciklas „Atlaidai“ bei daugybė kitų fotografo gyvenimo kelio užfiksuotų akimirkų.
„Mes visi keliaujame, visi turime savo tikslą. Mano tikslas yra užfiksuoti pasaulyje tai, kas man įdomu, ir parodyti jums, kuo aš domiuosi“, – parodos atidaryme kalbėjo R. Požerskis.
Parodos pavadinimas nurodo ne tik aplankytas vietas – kelias čia tampa ir žmogaus gyvenimo metafora. Fotografijose R. Požerskis užfiksavo šeimos narius, draugus, sutiktus žmones ir pasaulį, kurio dalis šiandien egzistuoja tik prisiminimuose ir atvaizduose.
„Fotografijose sustabdyti mano šeimos, draugų, kelionių, kūrybos projektų ir apskritai viso 75-erių metų gyvenimo kelio vaizdai. Fotografija – mirusio laiko dokumentas. Vieną akimirką karštai apkabiname brangų žmogų, o kitą, žiūrėk, jis jau amžinybėje“, – apibūdindamas parodą kalbėjo fotografas.
Kiekvieną fotografiją R. Požerskis tarsi paleidžia savarankiškam gyvenimui ir kiekvieno lankytojo interpretacijai: „Kadras tampa tiek mano kūrybos, tiek žiūrovo gyvenimo simboliu.“
Kūrybos centre – žmogus
R. Požerskis laikomas vienu žymiausių Lietuvos fotografijos mokyklos atstovų. VDU Šiuolaikinių menų katedros vedėjo doc. dr. Tomo Pabedinsko teigimu, fotografo darbai reikšmingi ne tik meniniu, bet ir platesniu kultūriniu požiūriu.
„Per daugiau nei penkias dešimtis kūrybinės veiklos metų R. Požerskis savo fotografijose suformavo ryškų ir plačiai atpažįstamą humanistinį pasaulėvaizdį ir lietuviškos tautinės tapatybės vaizdinį“, – teigia T. Pabedinskas.
Jis pastebi, kad parodoje galima įsitikinti, kaip visus R. Požerskio darbus, nepaisant žanrų ir stilistikos įvairovės, sieja jo kūrybos šerdį sudarančios humanistinės vertybės: dėmesys žmogui, jo prigimčiai ir universalioms patirtims.
Skirtingi žvilgsniai
Paroda sujungė ne tik skirtingus R. Požerskio kūrybos laikotarpius, bet ir subūrė įvairaus amžiaus lankytojus. Devyniolikmetės Ugnė ir Viltė į atidarymą atėjo norėdamos susipažinti su būsimo fotografijos dėstytojo kūryba.
„Kai kuriose fotografijose tarsi matau senelių pasakojimus apie tuometę Lietuvą, o festivalio „Degantis žmogus“ kadrai atrodo itin šiuolaikiškai“, – įspūdžiais dalijosi merginos.
23-ejų Kamilė pasakojo mačiusi ne vieną R. Požerskio parodą, tačiau jo darbuose vis atrandanti tą patį išskirtinį bruožą – itin natūralų žmogaus vaizdavimą. „Dauguma jo parodų yra apie žmogų ir įdomiausia, kad tas žmogus yra natūraliausios būsenos – jokios vaidybos, jokio dirbtinumo. Galime matyti autentišką žmogaus paveikslą“, – sakė lankytoja.
Vyresnio amžiaus parodos lankytoja Monika fotografo darbuose įžvelgė daugiau nei dokumentinį tikrovės fiksavimą.
„Tai ne tik dokumentinė fotografija – čia atsiskleidžia R. Požerskio meniškumas. Nors jis nemėgsta būti taip vadinamas, bet fotografijose matyti menininko prisilietimas“, – sakė lankytoja.
Kiekvieną fotografiją R. Požerskis tarsi paleidžia savarankiškam gyvenimui ir kiekvieno lankytojo interpretacijai.
Fotografija šiandien
Per daugiau nei penkis kūrybos dešimtmečius pasikeitė ne tik fotografavimo priemonės, bet ir fotografo santykis su viešąja erdve. R. Požerskis prisipažino, kad šiandien kai kurių anksčiau įprastų kadrų fotografuoti nebedrįstų.
„Anksčiau, Senamiestyje pamatęs krykštaujančius vaikus, galėjau juos įamžinti, o dabar to nuoširdžiai bijočiau. Ar turiu teisę fotografuoti besimeldžiantį žmogų?“ – svarstė fotografas.
R. Požerskis jauniesiems fotografams primena, kad profesionalumą lemia ne turima technika, o ilgametė patirtis. Jis fotografavimą palygino su muzikanto darbu: prieš išeidamas į sceną smuikininkas repetuoja daugybę metų, todėl ir brangus fotoaparatas žmogaus per vieną dieną nepaverčia fotomenininku.
Kas? R. Požerskio retrospektyvinė fotografijų paroda „Kelyje“.
Kur? VDU menų galerijoje „101“.
Kada? Veikia iki spalio 2 d.
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