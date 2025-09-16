Roko legendos Miko Suraučiaus sugrįžimas

Iš meilės muzikai
Tiems, kad jaunystėje koncertuose kartu su M. Suraučiumi ir jo grupe „Plius minus“ įsijautę dainavo „Gyvenau be laikrodžio kaip vargšas. / Gyvenau be laikrodžio kaip Dievas. / Buvo mano naktys, buvo mano dienos“, – filmas „Rokeris iš miškų“ bus malonus siurprizas.
Tai laikai, kai Lietuvoje drausta viskas, kas egzistavo laisvajame Vakarų pasaulyje. Tad kas liko to meto jaunimui? Muzika, kūryba ir meilė – kaip dainuoja bitlai savo dainoje „All You Need Is Love“ (liet. „Meilė yra viskas, ko reikia“).
Muzikantai patys tobulino gitaras, pridėdami papildomų stygų, sukiodami nešiojamų latviškų radijo grotuvų VEF rankenėles, mėgino klausytis Vakaruose grojamos muzikos ir įrašinėti ją į pirmuosius juostinius magnetofonus. Siuvosi plačias kelnes, ieškojo storapadžių batų su platforma, priešindamiesi nustatytai tvarkai, augino ilgus plaukus.
Filme kadras po kadro atsiskleidžia talentingojo M. Suraučiaus muzikinė biografija. Kai 1965 m. pasaulis svaigo nuo „The Beatles“ hito „A Hard Days Night“ (liet. „Sunkios dienos naktis“), Druskininkuose dar mokykloje besimokantis talentingas jaunuolis Mikas su bendraminčiais pradėjo groti keistą muziką bigbitą (angl. big beat – stiprus smūgis) – įkūrė pirmąją Lietuvoje šio muzikos žanro grupę. Įmantrus grupės pavadinimas BASSVJM slėpė kolektyvo narių vardų pirmąsias raides (Boleslovas Janulevičius, Algis Urbonas, Saulius Jovaišas, Sigitas Rinkevičius, Vilius Maršauskas, Jonas Vaitkus, Mikas Suraučius). Apie 1967 m., pasikeitus grupės sudėčiai, kolektyvas tapo tiesiog „Miko Suraučiaus vadovaujamu ansambliu”.
Diktavo madas
Kelerius metus ir M. Suraučiaus grupė, ir jis pats skynė laurus, pradedant nuo geriausio kolektyvo vardo, respublikinio estrados konkurso laurų, iki įvertinimų už atskirus kūrinius ar paties M. Suraučiaus meistriškumą groti.
1976 m. ansamblis buvo pakviestas dirbti Valstybinėje filharmonijoje ir tapo profesionalia roko grupe „Plius minus“. „Mums jau buvo atsibodusi ta estraducha, norėjosi kurti kitaip, atrodyti kitaip“, – anuos metus prisimena M. Suraučius.
„Plius minus“ koncertinės programos buvo lyg spektakliai: išsiskyrė neįprasta scenografija, kostiumais, režisūriniais sprendimais. Kas matė, niekada nepamirš roko oratorijos „Velnių malūnas“, kurioje skamba tuomet labai neįprastas psichodelinis rokas.
Muzikines programas padėjo rengti, atlikėjų stilių kūrė estrados režisūrą baigusi „Plius minus“ muzikantė ir dainininkė Irena Ašakaitė, kuri filme dalijasi prisiminimais apie laikus, kai grupė buvo šlovės zenite. Pamačiusios, kaip koncerte atrodo „Plius minus“ dainininkės, to meto merginos irgi siuvosi trumpus sijonėlius, kopijavo šukuosenas.
I. Ašakaitės pasakojimą papildo buvusi dainininkė Jūratė Valiukonytė-Noethen, kuri tvirtina, kad net tada, kai nuo normalaus pasaulio buvome atitverti geležine uždanga, į Lietuvą įvairiais būdais prasiskverbdavo muzikos, mados naujienos.
Palietė jautriausias stygas
Filme skamba gražiausios M. Suraučiaus ir „Plius minus“ dainos, tarp jų – ir jaudinanti baladė apie mažytę lyg duonos riekelė ant pasaulio vaišių pilno stalo Lietuvą – Janinos Degutytės žodžiais sukurta daina taip ir vadinasi: „Lietuva“. Muzikologas Darius Užkuraitis filme pasakoja apie žiūrovų emocijas skambant šiai dainai: „Pasigirdus gražiajai, fantastiškai baladei „Lietuva“, praktiškai visi Sporto rūmai buvo atsistoję, uždegę žiebtuvėlius. Jausmas nepakartojamas!“
Muzikos keliai M. Suraučių buvo suvedę ir su kitomis ano meto legendomis – dainininku Stasiu Povilaičiu, kompozitoriumi, atlikėju Vytautu Kernagiu. Pastarasis M. Suraučiui buvo sugalvojęs pravardę, kurią žinojo visa Lietuva – Sūris Mikaučius, jiedu kartu grojo grupėje „Kabaretas tarp girnų“. Intriguojanti detalė – populiariąją dainą „Kaip gražu miške“, kurią mintinai moka visa Lietuva, V. Kernagiui pasiūlė būtent Mikas.
Mums jau buvo atsibodusi ta estraducha, norėjosi kurti kitaip, atrodyti kitaip.
Filme kompozitorius Teisutis Makačinas vardija, kuo M. Suraučiaus muzika ir „Plius minus“ grupė skyrėsi iš kitų to meto grupių, teatro režisierius J. Vaitkus pasakoja, kaip jis, būdamas jaunas, muzikavo grupėje BASSVIM, muzikantas Georgijus Mosteikis nedailina praeities, kurioje buvo ne tik geros muzikos, bet ir linksmybių.
Rugsėjo 24-ąją kino teatrus pasieksiančio filmo kūrybinė grupė – režisierius ir montažo režisierius Adomas Liutkevičius (Dokumentikos bazė), prodiuserė Inga Liutkevičienė (Mažoji leidykla), operatorius Algis Liutkevičius.
Kas? filmo „Rokeris iš miškų. Mikas Suraučius“ seansas. Po jo – diskusija su filmo herojais ir kūrėjais (dalyvauja M. Suraučius, I. Ašakaitė, A. Liutkevičius, I. Liutkevičienė).
Kur? Kino centre „Romuva“, Didžiojoje salėje.
Kada? rugsėjo 28 d. 18.30 val.
Naujausi komentarai