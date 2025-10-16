Performanso meno savaitgalis: tai, ko (ne)norime matyti

Vienijanti tema
Nuo pokalbio su įsivaizduojama valgyklos vedėja legendinėje Kauno vietoje ar pažinties su ekscentrišku personažu „Terrible for President“ (liet. „Baisųjį – į prezidentus“) iki žvilgsnio į Baltijos kelią taivaniečio akimis ar groteskiškų, „kanibališkų“ performansų triptiko – festivalio metu netrūks įvairiausių patirčių.
Pasak festivalio programos kuratoriaus Edvino Grinkevičiaus, pirmasis „Performanso meno savaitgalis“ siekia užčiuopti šiandienį performanso meno pulsą, o visą festivalio programą tematiškai atspindi tribūnos įvaizdis, simbolizuojantis viešą nuomonių reprezentaciją ir tarp jų įsigalėjusią hierarchiją.
„Pirmąjį „Performanso meno savaitgalį“ vienijanti tema – tribūnos – kelia šiandien ypač aktualius klausimus: kam suteikiame teisę pasisakyti ir kas tai sprendžia, kokios istorijos lieka paraštėse ir kodėl? Šiuos pasvarstymus reflektuos skirtingų meno disciplinų atstovai, į festivalį atvyksiantys iš skirtingų vietos ir patirčių geografijų. Viliuosi, kad „Performanso meno savaitgalis“ taps unikalia terpe, sujauksiančia įprastinį greitos mūsų kasdienybės ritmą, ir pasiūlys įvairesnių perspektyvų nusistovėjusiam požiūriui į performanso meną“, – sako E. Grinkevičius.
Festivalyje pasirodys itin plataus spektro įvairių sričių menininkai – nuo cirko artistų ar scenografų iki šiuolaikinių šokėjų, tarpdisciplininio ar vizualaus meno kūrėjų, įtrauksiančių žiūrovus į aktualius šiandienos klausimus nagrinėsiančią keturių dienų programą.
Ties tikrovės riba
Kauno menininkų namų (KMN) organizuojamas festivalis startuos jau spalio 16 d., Kauno miesto kameriniame teatre, kur į sceną žengs ekscentriškas, plepus personažas – „Terrible for President“, kviesiantis į to paties pavadinimo pasirodymą.
Žiūrovų laukia autentiška neuroįvairovės patirtis, autizmo ir ADHD (AuDHD) kelionė per laiką ir erdvę, kurios metu personažas, apsisiautęs paties sukurtais mezginiais, su publika dalysis savo atradimais ir manijomis: nuo jūros būtybių ar žodžių žaismės iki nevykusiai sumontuotų vaizdo įrašų ir medžių gelbėjimo, apnuogindamas savo sielą. Tai jautrus, bet ir provokuojantis kūrinys apie buvimą savimi ir apie norą būti išgirstam.
Penktadienį, spalio 17 d., menininkė ir kuratorė Agnė Bagdžiūnaitė pristatys kūrinį „Kas lieka“ – įsivaizduojamą dialogą su buvusios darbininkų valgyklos vedėja. Ikoniškoje Kauno valgykloje „Prie soboro“ vyksiantis performansas sujungs archyvinį pasakojimą ir gyvą pasirodymą, atverdamas daugiasluoksnį atminties, tapatybės ir virsmo vaizdinį.
Antrąją festivalio dieną Ąžuolyno bibliotekos Meno ir muzikos skyriaus salėje pratęs Suomijos menininkė Hanna Ijäs, kviesianti į performansą „The Body Harvest“ (liet. „Kūno derlius“) – dėmesio pratimą, neriantį į kūniškumo, fizinių kūnų ir apčiuopiamų pasaulių abstrakciją skaitmenizacijos akivaizdoje. Sujungdamas balsą ir tekstą šis kūrinys tyrinėja ribas tarp tikrovės ir įsivaizduojamybės, ieškodamas kelių sugrįžti prie apleisto kūno, atverdamas akimirką tarp kliedesio, draugystės ir savinaikos.
Tos pačios dienos vakarą socialiniame centre „Emma“ menininkė Laura Marija ir jos performansas „Hydro Heart“ (liet. „Hidroširdis“) kurs terpę, kurioje į unikalią praktiką susijungs šokių aikštelės instaliacija, garsas ir judesio dirbtuvės. Pačios kūrėjos teigimu, šios praktikos metu bus pasitelkiami įvairūs judesiai ir sensoriniai keliai, leisiantys pasinerti į savo širdies erdvę per pojūtį ir vaizduotę.
Groteskas ir mitologija
Spalio 18 d. programa prasidės su šiuo metu kultūros komplekse „Sodas 2123“ reziduojančio Taivano menininko Yun-Pei Hsiung performansu „Mirror TV“ (liet. „Veidrodinė televizija“). Tai vaizdo ir performatyvaus dialogo kūrinys, paremtas nesena menininko kelione Baltijos kelio maršrutu.
Jungdamas 1991 m. sovietų įvykdytą LRT naujienų tarnybos užėmimą su spekuliatyvia Taipėjaus vizija, kaip jis atrodys 2049 m., KMN menininkas nagrinės, kaip nesmurtiniai kolektyvinės vaizduotės veiksmai formuoja tautinę tapatybę ir tampa politinės transformacijos katalizatoriumi.
Kam suteikiame teisę pasisakyti ir kas tai sprendžia, kokios istorijos lieka paraštėse ir kodėl?
Vėliau Maironio lietuvių literatūros muziejaus Angelų rūsyje lauks Ellos Skinner, Anos Lipps ir Irinos Komissarovos performansų triptikas „Kanibalizmai“, į vientisą pasirodymą sujungsiantis tris iki tol savarankiškai egzistavusius performansus. Pasitelkdamas groteską, šis performanso bei scenografijos projektas atvers erdvę įniršiui, katarsio patirčiai ir kolektyviniam gydymuisi.
Kūrėjų teigimu, siaubo ir fantazijos galia gali kurti dialogą apie realaus pasaulio smurtą ir neteisybę, o „Kanibalizmais“ siekiama atskleisti, kaip kūnai, tapatybės ir veikimo galimybės yra vartojami, performuojami ir ištrinami. Šis performansas yra rekomenduojamas dalyviams nuo 18 metų.
Tuo tarpu šeštadienio vakarą į festivalio dūzges miestiečių pamėgtame bare „Kultūra“ kvies menininkų Luko Mykolaičio ir Severinos Venckutės muzikinės selekcijos.
Paskutinę „Performanso meno savaitgalio“ dieną bus pristatyti ir viso festivalio metu vyksiančių kūrybinių dirbtuvių, tyrinėsiančių performanso meno ir instaliacijos jungtį, rezultatai. Spalio 19 d. KMN bus galima susipažinti su tarptautinio „BEDS“ menininkų kolektyvo inicijuotų dirbtuvių dalyvių kūrybiniu procesu ir išvysti jų metu sukurtus performansų ir instaliacijų eskizus.
Festivalio duris sekmadienį Ąžuolyno bibliotekos Meno ir muzikos skyriaus salėje užvers dviejų šokio menininkių, Anyos Fedoronchuk ir Beatričės Zaveckaitės, tęstinis šokio-performanso tyrimas „Kasa Kosa Koltūnas“, kuriame ieškoma santykio su tuo, kas gyvuoja mums už nugaros ir ko negalime pasiekti. Jo metu į daugiareikšmę kasą susipins su lietuvių ir ukrainiečių mitologija susijusios asociacijos.
Visi „Performanso meno savaitgalio“ renginiai – nemokami, tačiau reikalinga registracija.
