Dairomasi idėjų bokšto ekspozicijai

Klaipėdos savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius Ričardas Zulcas patvirtino, kad interesą įrengti pilies bokštą parodė „Mokslo salos“ kūrėjai, lenkų kompanija, kuri dabar Varšuvoje kuria didžiausią Europoje istorijos muziejų.
„Jie jau buvo atvažiavę, apžiūrėjo bokštą. Taip pat savo siekį įrengti ekspoziciją pristatėme ir kūrėjams iš Lietuvos, kurie Vatikane, Šventojo Petro bazilikoje, dabar suskaitmenina kupolų viršuje esančių freskų vaizdus. Kalbamės su įvairiais labai įdomiais kūrėjais, bet konkurso dar nepaskelbėme“, – teigė R. Zulcas.
Dienraščio duomenimis, ekspozicijos įrengimas galėtų kainuoti apie 800 tūkst. eurų.
Skaičiavimai pateikti remiantis archeologijos ekspozicijos Pilies muziejuje įrengimo kainų analogu.
Reikės ieškoti aukso vidurio.
„Galvojame apie minimalistines priemones. Nesinori labai apkrauti bokšto vidaus, nes jis pats savaime gražiai atrodo ir tinka įvairiems renginiams. Manome, kad ten galėtų vykti koncertai, įvairūs performansai ir taip toliau. Todėl, kalbant apie ekspoziciją, mums reikės ieškoti aukso vidurio, kad būtų lakoniška ir informatyvu, taip pat efektinga ir kad ekspozicija neužgožtų erdvės“, – teigė R. Zulcas.
Teigta, kad pradžioje, prieš atstatant Klaipėdos pilies bokštą, buvo daug skepticizmo, tačiau jį pastačius klaipėdiečiai labai džiaugiasi nauju kultūros objektu.
XVIII a. antroje pusėje Klaipėdos pilis buvo apleista ir pamažu nyko, o XIX a. pabaigoje galiausiai buvo nugriauti svarbiausi pilies mūro pastatai.
