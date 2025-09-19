Parodoje „Pamėklių giesmės“ – šiuolaikinio meno ir M. K. Čiurlionio dialogas

Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus kartu su festivaliu „Audra“ pristato meninę programą – Tautvydo Urbelio kuruotą, architektų Petro Išoros ir Onos Lozuraitytės parengtą parodą „Pamėklių giesmės“. Ekspozicijoje pristatoma daugiau nei 30 kūrinių, kurie atliepia M. K. Čiurlioniui svarbias temas – kosmologiją, folklorą, mitologiją, sinesteziją ir futurizmą.
„Ilgai norėjosi pristatyti šviežią, įdomią, išraiškingą ir ribas peržengiančią parodą“, – sakė parodos kuratorius T. Urbelis.
Paroda užima visus tris Kauno paveikslų galerijos aukštus, taip pat technines patalpas, avarinę laiptinę ir kitas iki šiol žiūrovams neprieinamas erdves, kurios šįkart virsta ekspozicijos dalimi.
„Kartu su architektais P. Išora ir O. Lozuraityte, mes įsiskverbėme į labai įdomias, intriguojančias erdves. Taip norėjome sužadinti architektūrinę vaizduotę, parodyti naujas galimybės, kurias gali inicijuoti šiuolaikinis menas ir architektūra“, – teigė parodos kuratorius.
Muziejaus direktorė Virginija Vitkienė neslėpė įspūdžių po pirmojo apsilankymo ekspozicijoje: „Mums jau teko su Daina (Kamarauskiene), kuri inicijavo šitą bendradarbiavimą, pavaikščioti po parodą. Buvome iš tikrųjų pakerėtos, sužavėtos ir tikrai paskendusios kitoje realybėje.”
Architektas P. Išora akcentavo, kad ekspozicija tapo tiltu tarp muziejaus ir naktinės miesto kultūros.
„Dekonstruotas pastatas virto peizažu, persmelktu tam tikro ritmo ir šviesos, nauja ekosistema. Per tai mes padėjome užmegzti dialogą su M. K. Čiurlionio kūrybos principais“, – sakė jis.
Pasak kuratoriaus T. Urbelio, ši paroda yra platesnės bendros programos dalis, kurią pavyko įgyvendinti kartu su partneriais.
„Tai pirmasis tokio masto projektas tarp nacionalinio muziejaus ir elektroninės muzikos festivalio – didelė garbė prie to prisidėti“, – teigė jis.
