Paminėjo Lietuvos automobilių klubo 100-metį

Čia įvyko seniausios Lietuvos automobilininkus vienijančios visuomeninės organizacijos – Lietuvos automobilių klubo, įkurto 1926 m kovo 20 d. – 100-mečio minėjimas.
Jį pradėjęs LAK prezidentas Rolandas Dovidaitis pasidžiaugė, jog pavyko sukviesti visus nuo 1988 metų, kai po ilgos priverstinės pertraukos buvo atkurta ši automobilistus vienijanti organizacija, buvusios jos vadovus, valdybų narius ir kitus, daugiausia prisidėjusius, kad LAK vardas būtų gerai žinomas ir už šalies ribų.
„Paminėti šios iškilios datos į Kauno muzikinį teatrą susirinkome neatsitiktinai, - sakė R. Dovidaitis. – Kai buvo kuriamas klubas ir kai jis žengė pirmuosius žingsnius, teatro scenoje ryškiausiai skambėjo vieno iš klubo kūrėjų ir pirmųjų ralių „Aplink Lietuvą“ dalyvio, garsaus operos solisto Kipro Petrausko balsas, šis teatras saugo buvusio jo rėmėjo, pirmojo šalies prezidento Antano Smetonos, kitų garsių to meto Lietuvos visuomenės veikėjų ir LAK kūrėjų Silvestro Žukausko, Liudo Daukšos, Anatolijaus Rečkos ir kiti atminimą“.
Minėjimo dalyviai aplodismentais palydėjo Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimą klubo valdybai ir visiems jo nariams.
„1926-aisiais veiklą pradėjusi organizacija nebuvo vien entuziastų sambūris. Jaunai, ambicingai valstybei, stiprinusiai savo investicijas ir ieškojusiai vietos modernėjančioje Europoje, automobilis reiškė kur kas daugiau nei naują susisiekimo priemonę. Tai buvo technologinės pažangos, atvirumo pasauliui ir naujos gyvenimo kultūros ženklas, o institucinis palaikymas Lietuvos automobilių klubui – investicija į modernios valstybės kultūrą, inovacijas, naujos visuomenės įgūdžius bei tarptautinius ryšius. Klubo veikla liudijo veržlios Lietuvos siekį ne stebėti technologinę revoliuciją iš šalies, bet būti visaverte jos dalimi“, - rašoma Prezidento sveikinime.
Minėjime dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Garbingą jubiliejų pažymintį Lietuvos automobilių klubą ir jo vadovus pažįstu ne iš nuogirdų, - sakė Seimo pirmininkas. - Anksčiau, kai teko dirbti Krašto apsaugos ministru, steigėme šios organizacijos taures, kuriomis apdovanojome ralių „Aplink Lietuvą“ nugalėtojus ir prizininkus. Malonu prisiminti, jog visada šias lenktynes lydėdavo atkakli, intriguojanti kova ir labai maloni atmosfera, siejusi ir varžybų dalyvius, ir jų organizatorius“.
Su iškilia 100-mečio sukaktimi LAK sveikino ir respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, palinkėjusi klubo nariams ir visiems Lietuvos automobilių sporto atstovams skambiausių pergalių įvairiose pasaulio trasose.
Automobilistus pagerbė ir keliolikos miestų bei rajonų, kuriuose esančiais keliais driekiasi ralių „Aplink Lietuvą“ trasos, merai ir savivaldybių atstovai.
Pristatyta specialiai šiai progai išleista žurnalisto Juozo Mažeikio solidi, per 300 puslapių gausiai iliustruota knyga „Lietuvos automobilių klubas: nuo 100-mečio aukštumos“, kurioje daug naujai atrastų unikalių faktų, archyvinių dokumentų ir nuotraukų iš LAK istorijos.
Minėjimo dalyvius pakiliai nuteikė ketvirtadienio vakarą Muzikinio teatro artistų pristatyta premjera, dviejų dalių miuziklas „Šrekas“.
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