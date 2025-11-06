 „OneRepublic“ Kaune apšildžiusi dainininkė nutraukė pasirodymą vos po kelių dainų

„OneRepublic“ Kaune apšildžiusi dainininkė nutraukė pasirodymą vos po kelių dainų

2025-11-06 10:37 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienis buvo laukiama „OneRepublic“ fanų diena. „Žalgirio“ arenoje koncertą surengusios pasaulinės garsenybės susirinkusiems padovanojo muzikalų vakarą, šiltai bendravo su publika.

„OneRepublic“ Kaune apšildžiusi dainininkė nutraukė pasirodymą vos po kelių dainų
„OneRepublic“ Kaune apšildžiusi dainininkė nutraukė pasirodymą vos po kelių dainų / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Renginio pradžioje į sceną lipo speciali viešnia – britų atlikėja Ella Henderson. Ji pasidalijo, kad Lietuvoje yra pirmą kartą gyvenime, publikai dėkojo už šiltą priėmimą. Tačiau atlikusi vos kelias dainas, į sceną nebegrįžo.

Maždaug valandą, tiek dar buvo likę, iki „OneRepublic“ išėjimo į sceną arenoje buvo leidžiama tiesiog foninė muzika. „Jau pavėlavom?“ – nesusigaudė, kas vyksta kiek pavėlavę žiūrovai.

38
„OneRepublic“ koncertas Kaune
„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ koncertas Kaune

„OneRepublic“ lyderis vakaro pabaigoje kiek paaiškino situaciją. Jis paprašė publikos palaikyti E. Henderson, pasiunčiant jai ovacijų, nes šioji į sceną lipo serganti. Ir pats padėkojo už kolegės atsidavimą.

„Per šį turą pats kelis kartu sirgau. Žinau, kaip tai sunku“, – sakė Ryanas Tedderis.

Šiame straipsnyje:
OneRepublic
OneRepublic koncertas Kaune
Ella Henderson

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų