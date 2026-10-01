 Naujas Liepų alėjos akcentas – šešių skulptūrų ansamblis

Naujas Liepų alėjos akcentas – šešių skulptūrų ansamblis

2026-10-01 09:25
Pranešimas spaudai

Aleksoto Liepų alėjoje – nauji meno kūriniai po atviru dangumi. Čia įsikūrė skulptoriaus Gintario Juozo Česiūno skulptūrų kompozicija. Žmogaus, gamtos ir judėjimo motyvus jungianti kūrinių serija tapo naujausiu programos „Kauno akcentai“ projektu, pranešė Kauno miesto savivaldybė.

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Liepų alėją papuošė šešios skulptūros: „Pynė“, „Dialogas“, „Paukštė“, „Langai“, „Lašas“ ir „Skrydis“. Palei pagrindinį taką išsidėstę kūriniai atsiveria vienas po kito, tad vaikštant alėja galima pažinti visą ansamblį.

Skulptūras sukūrė profesorius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys Gintaris Juozas Česiūnas. Jo darbuose susipina žmogaus, gamtos ir judėjimo motyvai – nuo susivijusių akmens gijų ir dviejų figūrų dialogo iki paukščio, lašo bei skrydžio interpretacijų. Skirtingos formos ir simboliai jungiasi į vientisą Liepų alėjos kompoziciją.

„Visas skulptūras jungia viena esminė detalė – skylės. Nuo seno akmenys su skylėmis buvo laikomi ypatingais gamtos sukurtais ženklais saugančiais žmogų. Yra tikima, kad radus tokį akmenį – jis atneš laimę. Tad šia kompozicija savotiškai visiems linkiu atrasti laimės“, – sako skulptūrų autorius Gintaris Juozas Česiūnas.

Programa „Kauno akcentai“ kviečia menininkus ir kūrėjus teikti idėjas Kauno viešosioms erdvėms. Kūrėjai gali siūlyti idėjas skulptūroms, dizaino objektams ir kitiems meniniams projektams, kartu numatant konkrečią jų įgyvendinimo vietą mieste. Geriausios idėjos bus atrinktos ir joms suteiktas finansavimas įgyvendinimui.

„Programa „Kauno akcentai“ suteikia galimybę menininkų idėjoms tapti miesto dalimi. Jų kūriniai papildo viešąsias erdves ir suteikia joms savitumo. Kuo daugiau kokybiško meno turime mieste, tuo įdomesnis ir įvairesnis tampa pats Kaunas“, – sako Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.

Daugiau informacijos apie programą ir mieste įgyvendintus kūrinius – akcentai.kaunas.lt

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