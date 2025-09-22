Kultūros ministerija „Art Deco“ muziejaus įkūrėjams įteikė aukščiausią apdovanojimą

Padėka už darbus
Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ skiriamas už dešimties pastarųjų metų veiklą kultūros ir meno srityje.
„Šie apdovanojimai – tai padėka žmonėms, kurie savo talentu, atkakliu darbu ir tikėjimu praturtina ne tik Lietuvos kultūrą, bet ir visą mūsų visuomenę. Kiekvienas laureatas yra savo srities šviesulys, kurio veikla įkvepia ir garsina Lietuvos vardą pasaulyje. Talentas, kūrybiškumas, asmeninės iniciatyvos ir pasiekimai yra geriausias pavyzdys, kaip vieno žmogaus ar komandos atsidavimas gali virsti dideliais ir reikšmingais darbais visai šaliai“, – kalbėjo laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Svarbus įvertinimas
P. Gaidamavičius ir K. Banys savo kultūrinę kelionę pradėjo nuo Kaune įkurto „Art Deco“ muziejaus, tada sekė Amsterdamo mokyklos projektas. Dabar nemažai dėmesio skiriama Kaimelio dvaro atkūrimui.
„Pradėję muziejaus veiklą neturėjome lūkesčių. Jaudinomės, nebuvome tikri, ar mus kas nors aplankys, ar bus įdomūs mūsų atradimai. Svajojome, kaip būtų šaunu sulaukti tiek svečių, kad bent padengtume šildymo sąskaitą. Nutiko priešingai.
Šiandien „Art Deco“ muziejus yra gyvas įrodymas, kad aktuali kultūra ir muziejai gali ne tik, kad save išlaikyti, bet net investuoti į meną ir tiesiogiai prisidėti prie valstybės biudžeto augimo“, – apie gautą įvertinimą rašė muziejaus puoselėtojai.
P. Gaidamavičius ir K. Banys svarstė, kad, matyt, „Art Deco“ muziejus atspindi Lietuvos visuomenės pokyčius.
„Pasaulio per 35-erius laisvės metus pamatėme nemažai ir vis dažniau grįžtame prie savo šaknų, prie savo istorijos ir architektūros, nepamiršdami atvirumo, nuoširdumo ir kokybės! Pirmasis Lietuvos Respublikos laikotarpis (1918-1939 m.), tie du dešimtmečiai laisvės metų, įrodo, kiek daug sugebėjo nuveikti žmonės, kai buvo laisvi. Proga pasidžiaugti mūsų visų protėvių rankomis kurta Kauno modernizmo architektūra jau antri metai UNESCO pasaulio paveldo sąraše“, – džiaugėsi kauniečiai.
„Ačiū visiems, kurie mus lankė, kėlė klausimus, leido mums tobulėti bei augti. Ačiū Kultūros ministerijai, kad įvertinote mūsų indėlį Lietuvos kultūrai“, – dėkojo P. Gaidamavičius ir K. Banys.
