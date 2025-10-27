 Kultūros ir sporto renginiai spalio 27–lapkričio 2 d.

Kultūros ir sporto renginiai spalio 27–lapkričio 2 d.

2025-10-27 10:29 kauno.diena.lt inf.
Terminas: visą lapkritį Kauno rajono Tado Ivanausko Obelynės sodybos-memorialinio muziejaus lauko galerijoje karaliaus Sauliaus Lampicko „Paukščiai“.
Terminas: visą lapkritį Kauno rajono Tado Ivanausko Obelynės sodybos-memorialinio muziejaus lauko galerijoje karaliaus Sauliaus Lampicko „Paukščiai“. / Organizatorių nuotr.

Spalio 27 d.

Liučiūnų laisvalaikio salė:

12 val. suaugusiųjų projektas „Adatėlė devyndarbė 2025“.

Spalio 28 d.

Rokų laisvalaikio salė:

12 val. edukacinis užsiėmimas „Maišelių kūrimo dirbtuvės“.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. gongų muzikos terapija.

Spalio 29 d.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

10 val. Projektas „Jaunimas jungiasi: kūrybiškumo, lyderystės ir bendruomeniškumo laboratorijos“. Komandinio darbo praktika „Detektyvinė mafija“.

Zapyškio seniūnijos salė:

19 val. vakaronė Ilgių belaukiant: „Toli mana giminėla...“: papročiai, tradicijos, dainos. Dalyvauja Zapyškio „Altonės“ ir Plokščių „Vaiguvos“ folkloro ansambliai.

Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras:

19 val. koncertas „Rudens harmonija ll“.

Kauno rajono sporto centro treniruoklių salė:

19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje (trukmė 1 val., registracija tel. +370 646 26 779).

Spalio 30 d.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, I a.:

10.30 val. akcija „Tėčiai skaito vaikams“. Knygas vaikams skaitys aktorius, režisierius Paulius Tamolė.

Eigirgalos kapinės:

15 val. „Iš atminties gyvi...“. Pilietinė akcija Vėlinių proga, jos metu bus tvarkomi apleisti kapai, uždegamos žvakutės.

Kauno rajono sporto centras:

18 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“–Telšių „Telšiai“.

Ringaudų pradinės mokyklos kupolas:

18 val. „Ilgių šviesa: senosios Vėlinių dainos ir pasakojimai“.

Babtų kultūros centras:

19 val. meno vadovės Danutės Šakalienės dešimties metų veiklos Babtų kultūros centre paminėjimui skirtas koncertas „Dešimt metų su „Gynia“.

Spalio 31 d.

Karmėlavos kapinės:

10 val. pilietinė akcija „Viena uždegta žvakelė – viena sušildyta siela“, skirta Vėlinėms paminėti, jos metu bus tvarkomi apleisti, nežinomų mirusiųjų kapai, uždegamos žvakutės.

Rokų laisvalaikio salė:

18 val. šokių studijos „Vipera“ renginys.

Kauno rajono sporto centro treniruoklių salė:

19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje (trukmė 1 val., registracija tel. +370 646 26 779).

Parodos lapkričio mėnesį:

Kauno rajono Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:

Sauliaus Lampicko paroda „Paukščiai“. Lauko galerija.

Kauno rajono Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus:

II–VI 9–17.30 val. Gražinos Markevičienės tapybos paroda.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka:

Antano Obcarsko tapybos studijos narių plenero „Vasara Nemajūnuose 2025“ darbų paroda.

Iki 16 d.

Kauno rajono muziejus:

III–VII 10–17.30 val. Paroda „Archeologiniai radiniai pildo Zapyškio istorijos dėlionę“.

Iki 23 d.

Kauno rajono muziejus:

III–VII 10–17.30 val. paroda „Arbit Blatas: skulptūra, grafika, tapyba“.

Šiame straipsnyje:
renginiai Kauno rajone
renginiai Kaune
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
senjoras
Ale kaip sujudo ,,kultūra". Kokie menkaverčiai renginiai?
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų