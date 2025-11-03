Renginiai Kauno rajone lapkričio 4–8 d.

Lapkričio 4 d.
Atvira jaunimo erdvė Vilkijoje:
14 val. jaunimo projekto „Chillin Street“ veiklos.
Ramučių kultūros centras:
16 val. parodos „Baltų raštai, ženklai ir simboliai“, skirtos M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti, atidarymas.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. gongų muzikos terapija.
Lapkričio 5 d.
Zapyškio pagrindinė mokykla:
8.30 val. praktinė konferencija darželių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių, neformaliojo ugdymo, fizinio ugdymo mokytojams, treneriams – „Įkvepiantis mokslo metų startas: sportas ir kūrybiškumas“.
Padauguvos laisvalaikio salė:
16 val. edukacija „Judesio terapija“.
Rokų laisvalaikio salė:
12 val. Kauno rajono Trečiojo amžiaus universiteto paskaita „Muzikos terapija“.
Lapkričio 6 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
11 val. „Minecraft“ konkurso „Ateities biblioteka: žvilgsnis pirmyn“ apdovanojimai.
15 val. parodos „Dvi M. K. Čiurlionio kūrybos stichijos: jūra ir kalnai“ pristatymas ir dokumentinio filmo „Orkestro piknikas su Čiurlioniu“ peržiūra.
Rokų laisvalaikio salė:
16 val. Adrijanos Anzaitės tapybos darbų parodos pristatymas.
Kauno rajono sporto centras:
18 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“ – Vilkaviškio „Perlas Go“.
Užliedžių laisvalaikio salė:
18 val. tradicinis bendruomenės vakaras „Pyragų diena“ – bendras renginys su Užliedžių bendruomenės centru.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. kasmetis Garliavos apylinkių seniūnijų bendruomenių vakaras-susitikimas „Močiutės pyragas“.
Lapkričio 7 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vaikų centras:
10 val. pokalbis su gamtos fotografu, gamtininku Mindaugu Ilčiuku ir plunksnų kolekcijos pristatymas. Skirta moksleiviams.
Kauno valstybinė filharmonija:
18 val. išvyka į Kauno valstybinę filharmoniją. Kaina su nuvežimu ir parvežimu – 17 eurų. Registruotis tel. +370 616 09 530. Išvykstama 17 val. nuo Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro.
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
18 val. dviejų dalių muzikinė komedija „Ar Amerika pirtyje?!“ Bilietus platina: kakava.lt.
Lapkričio 8 d.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
10–13 val. kūrybinės tapybos pagrindų užsiėmimai. Užsiėmimas nemokamas. Būtina iš anksto registruotis iki lapkričio 7 d. tel. +370 699 28 451 ar e. paštu [email protected].
Kauno rajono muziejus:
10 val. edukacija „Šviesos dirbtuvės: rytietiški žibintai Raudondvario pilyje“. Būtina registruotis. Daugiau informacijos ir registracijos nuoroda: https://forms.gle/sk6sLngtMCEQrLrc6.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
11 val. edukacija „Baltojo molio magija“.
Padauguvos laisvalaikio salė:
12 val. Vievio kultūros centro dramos kolektyvo spektaklis – Kazio Sajos „Devynbėdžiai“.
Samylų kultūros centras:
12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“.
Domeikavos laisvalaikio salė:
14 val. Pyragų diena su Trečiojo amžiaus universiteto bendruomene.
Ramučių kultūros centras:
15 val. liaudiškų šokių ir muzikos festivalis „Ir atlėkė paukštukė“.
Raudondvario dvaro Baltoji menė:
16 val. J. S. Bacho 340-ajam jubiliejui skirtas koncertas – bajano virtuozas iš Ukrainos Jevgenijus Musijecas. Bilietus platina bilietai.lt.
Kauno rajono sporto centras:
17 val. Europos rankinio federacijos Europos taurės III etapo rungtynės: Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“ – Venlo „Cabooter Fortes Venlo“ (Nyderlandai).
Raudondvario stadionas:
18.25 val. Lietuvos futbolo federacijos „TOPsport A lygos“ čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“ – Marijampolės „Sūduva“.
Lapkričio 9 d.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12 val. vieša ekskursija „Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia: istorija, legendos, dabartis“. Registracijos nuoroda: https://forms.gle/7ZsiCuH6zrQa62F5A.
Naujausi komentarai